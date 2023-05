Da domani il progetto dell’Associazione MaterAcqua: GIULIANA, Matera e il Mare.

“Parte domani il progetto dell’Associazione MaterAcqua dal Titolo: GIULIANA, Matera e il Mare” che “prevede una mostra in collaborazione con l’Associazione Apulia Arte dal titolo: PANTA REI che verrà inaugurata domani 8 maggio 2023 alle 18.30 e sarà aperta al pubblico fino al 26 maggio 2023 con artisti internazionali che esporranno presso il contenitore culturale in Via Fiorentini 103.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che: “Nei parchi urbani del quartiere Arco e nel quartiere La Nera di Matera verranno realizzate attività di conoscenza della balena giuliana e di divulgazione del fossile del pleistocene. Verranno compiuti laboratori culturali, giochi e documentazione finalizzata a rendere la balena Giuliana un fossile di Matera e dei materani. Le aree adibite alle attività sopra descritte saranno riconoscibili con vele con logo del progetto culturale con la scritta Giuliana, Matera e il mare. Ci sarà convegno nazionale organizzato insieme al GNRAC (centro studi marino costieri) dal 21 giugno al 23 giugno 2023: I Cambiamenti climatici, transizione energetica e digitalizzazione: nuovi modelli di adattamento, gestione e sviluppo delle aree costiere del mediterraneo. Il convegno è stato deciso di tenersi a Matera in virtù del rapporto di Matera e l’acqua, rapporto che ha portato al ritrovamento del fossile chiamata “balena Giuliana”. Giuliana è il più grande fossile di balena mai rinvenuto e deriva il suo nome dal lago artificiale in cui è avvenuto, nel 2006, il ritrovamento (la diga di san Giuliano, in agro di Matera) dei fossili di un cetaceo del Pleistocene. Il 22 giugno 2023: Presentazione di un Libro di Alfredo Rossi e Simona Trotta “il mare dentro di noi”.”

