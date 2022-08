Da Colobraro con quattro amuleti al collo, porta bene…

Sì è accaduto anche questo nello scorso fine settimana per l’evento, ‘’ Sogno di una notte a…quel Paese’’ a Colobraro ( Matera) dove una coppia di turisti lombardi, tra un racconto e una riflessione, ha pensato bene di cingersi il collo con quattro amuleti contro il malocchio. A raccontarcelo il direttore organizzativo dell’evento, Andrea Bernardo, che lo ha ideato, due lustri fa, e che ora e fino al 2 settembre terrà le porte del paese aperte alla magia, come abbiamo riportato in altro servizio https://giornalemio.it/eventi/ce-un-gatto-nero-e-allora-colobraro-torna-con-il-suo-sogno-di-una-notte-a-quel-paese/.. La scorsa settimana le cose sono andate benissimo nella giornata di domenica con lo spettacolo itinerante, con oltre 1000 visitatori. Il nubifragio di venerdi 12 ha costretto i turisti a uno spettacolo al chiuso e al tour museale. Naturalmente cartomanti, lettrici di tarocchi e di fondi di caffè all’opera per individuare le prospettive di un futuro che potrebbe manifestarsi quando meno te l’aspetti…L’importante è crederci e portate l’abitino.