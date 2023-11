Da Chicago al Rosetta di Matera Paul Marinaro con Tom Vaitsas

L’Oceano del jazz? E’ dietro l’angolo o quasi e a Matera, al Rosetta Club, arrivano periodicamente tutti i nomi che contano e che hanno voglia di esibirsi nella dimensione dei Sassi…o degli ‘’ Stones’’ se vi va di tradurre, per i patiti degli anglicismi a tutti i costi. Merito di Giuseppe Venezia, musicista e anima del Rosetta, che ha attivato un lavoro di rete fitto con contatti, amicizie e collaborazioni ovunque. Ai suoi inviti, disponibilità permettendo, rispondono volentieri un po’ tutti. Domenica 5 novembre,alle 21.00, tocca a Paul Marinaro, con la partecipazione straordinaria del pianista Tom Vaitsas. Repertorio da atmosfere magica ed esecuzioni esemplari.



COMUNICATO STAMPA –

“Paul Marinaro 4tet special guest Tom Vaitsas” in concerto al Rosetta Jazz Club di Matera

Al Rosetta Jazz Club continuano gli appuntamenti con la grande musica. Domenica 5 novembre, alle 21, il club della città dei Sassi ospiterà il nuovo progetto del crooner di Chicago, Paul Marinaro, con la partecipazione straordinaria del pianista Tom Vaitsas: un concerto che si presenta come un viaggio nel tempo e che consentirà di vivere le tipiche atmosfere del jazz in un’atmosfera magica e coinvolgente.

Protagonista della serata sarà una delle voci più belle del settore, quella di Paul Marinaro, diventato uno dei cantanti più richiesti e apprezzati nel panorama internazionale. L’artista dimostra, infatti, una padronanza piena e una passione contagiosa per il materiale che sceglie ed è in grado di interagire perfettamente con il pubblico grazie alle sue interpretazioni.

È attualmente impegnato in tantissimi spettacoli sold-out nei luoghi di fama mondiale di Chicago, tra cui Jazz Showcase di Joe e Wayne Segal, The Green Mill, Andy’s Jazz Club e al Winter’s Jazz Club, dove è attualmente residente. È stato più volte interprete al Chicago Jazz Festival, inclusa un’apparizione in duetto con la leggenda del jazz, Sheila Jordan, ed è stato soprannominato “Best of the Year” dal Chicago Tribune. Inoltre Marinaro si è anche aggiudicato per ben sei volte il titolo di “Best Performance of the Year” sul Chicago Tribune, oltre che il “Best of Chicago 2015” su NewCity Magazine. Ora sta preparando un tour nazionale per il 2024 e l’uscita di un album in omaggio a Duke Ellington.

«Ricevere l’invito a suonare in uno dei più importanti jazz club d’Italia è stato un grande onore per me – dichiara Paul Marinaro – Anche nella scena jazzistica di Chicago si parla molto del Rosetta Jazz Club, tanti miei colleghi americani si sono già esibiti qui e tutti mi hanno parlato benissimo del club e del suo pubblico. Portare la mia musica a Matera sarà emozionante anche perché mio nonno era lucano e questo rende il tutto davvero molto speciale».

Con lui ci sarà anche il pianista Tom Vaitsas. Egli ha iniziato a suonare a Chicago nel 1992 dopo aver conseguito una laurea in musica presso la Northern Illinois University. Gli anni dal 2000 al 2008 sono stati un periodo di numerosi tour europei con le leggende del blues. Si è esibito anche con i grandi del jazz, tra cui Von Freeman, Dee Dee Bridgewater, Russell Malone e continua ad esibirsi dentro e fuori Chicago con vari gruppi.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15 per l’intero, €10 il ridotto (dedicato agli studenti del conservatorio “E.R. Duni” di Matera). È consigliata la prenotazione contattando il numero 392 503 0142.

03/11/2023

Area Comunicazione

Rosetta Jazz Club