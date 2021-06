Un mazzo di fiori,una penna, una corona del rosario, un vangelo per continuare nel solco del forte impegno e dell’eredità di Papa Leone XIII e delle sue encicliche, che restano un faro nella storia dell’Umanità. I Centri studi, che ne portano il nome, del Lazio e della Basilicata hanno confermato impegno e obiettivi nella ricorrenza del Corpus Domini, nell’arcibasilica di San Giovanni in Laterano. Un atto e un giorno indimenticabili per quanti ne serberanno solennità e ricordo.



LA NOTA CHE RICORDA L’EVENTO

Nella giornata di domenica 06 giugno 2021 (festa solenne del Corpus Domini), una delegazione del

Centro Studi Leone XIII – Roma e Lazio – insieme ad alcuni giovani militanti e famiglie di simpatizzanti,

si è recata in pellegrinaggio sulla tomba di Papa Leone XIII, nell’Arcibasilica di San Giovanni in

Laterano, a rendere omaggio al Sommo Pontefice, in occasione della “nuova realtà”, nata

volutamente a Roma, il 15 maggio 2021, a centotrenta anni dalla pubblicazione dell’enciclica leonina

“De Rerum Novarum” (15 maggio 1891).



Il direttore del Centro Studi Leone XIII Roma e Lazio – Michelangelo Suozzi – in rappresentanza del

Presidente Nazionale dei Centri Studi Leone XIII – Pasquale Tucciariello – scortato dalla vigilanza

vaticana dell’Arcibasilica Papale Lateranense e accompagnato da alcuni membri del Direttivo, ha

deposto simbolicamente, ai piedi della tomba di Papa Pecci, unitamente ad un mazzo di fiori: una

penna, una corona del rosario, un vangelo – “culturae instrumenta” di ogni Centro Studi Leone XIII –

per essere benedetti dal sacerdote che ha officiato la Santa Messa.

Con filiale devozione e con fervida preghiera ha poi indegnamente invocato, la Sua solenne

benedizione e la Sua paterna protezione – quale Faro e Bussola nel “mare magnum” delle sfide

“culturali e sociali” dei cattolici del terzo millennio – a nome di tutti i Centri Studi Leone XIII, presenti

e nascenti sul territorio nazionale.

Michelangelo Suozzi (Direttore Centro Studi Leone XIII – Roma e Lazio