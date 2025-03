Cultura e sport La Scaletta piange Margherita Mitarotonda

E lo fa ricordando una delle tante ‘’ragazze’’ del circolo che si sono impegnate per dar lustro alle attività culturali, di ricerca e tutela del territorio che fanno parte della storia de La Scaletta. Margherita Mitarotonda, che ha guidato il sodalizio si distinse per serietà e la passione nei lavori per la classificazione dei siti rupestri, tanto da ricevere nel 1966 anche il premio InArch. E poi lo sport, il basket, con quelle squadre femminili che hanno consentito di avviare alla pratica sportiva giovani di diverse fasce di età.



comunicato stampa

È venuta a mancare ieri all’età di 89 anni Margherita Mitarotonda socia fondatrice e prima presidente donna del Circolo culturale La Scaletta.

La sua passione contagiosa e la sua totale dedizione agli altri che erano sempre accompagnati dal sorriso di chi amava e credeva profondamente nell’associazionismo, sono stati e saranno anche in futuro un esempio da seguire.

La vita di Margherita è stata sempre contrassegnata dall’impegno culturale e sociale, prima con la fondazione e la partecipazione alle attività della filodrammatica poi, dal 1959, alle attività del Circolo La Scaletta che ha contribuito a fondare e di cui è stata animatrice instancabile. A lei si devono tanti lavori di ricomposizione dei rilievi planimetrici delle chiese rupestri della città segnando graficamente con precisione il loro inserimento nel masso tufaceo.

Per il suo impegno e per la sua grande generosità nel lavoro fu eletta nel 1967 presidente del Circolo La Scaletta ed in questa veste ricevette il conferimento della medaglia d’oro quale sodalizio benemerito della cultura e successivamente la consegna, avvenuta nella sede prestigiosa di Palazzo Taverna a Roma, del Premio InArch. 1966 assegnato per l’opera di valorizzazione del patrimonio culturale materano.

Lo sport è stato un’altra grande passione della sua vita. Insegnante di educazione fisica, è riuscita a valorizzare il talento di tante giovani studentesse materane fondando la prima squadra di pallavolo femminile della città e successivamente di quella di pallacanestro.

La società Sant’Anna Basket e successivamente il Matera Basket hanno rappresentato una fucina di giovani atlete di cui Margherita fu una guida, un’insegnante ed un’amica.

Ha rappresentato l’anima di questo progetto in grado di scalare tutti i gradini delle categorie raggiungendo il traguardo della serie A2.

La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la nostra comunità.

I soci ed il presidente del Circolo La Scaletta condividono il dolore del marito, Antonio Brunetti, dei figli Gianfranco e Marco, del fratello Giuseppe, dei nipoti e della famiglia tutta.

Per l’ultimo saluto, la salma sarà vegliata dalle ore 8.30 di oggi, Martedì 25 marzo, presso la sala Pavone della Casa Funeraria Cristalli (C.da Pedale della Madonna angolo via Gravina). Nel pomeriggio alle ore 15, sarà trasferita nella Cappella del Santuario di San Francesco da Paola, dove domani mercoledì alle ore 10,30 sarà celebrato il rito funebre.