CresciBusiness premia Matera per progetto di Turismore Revenue & Marketing per Hotel

‘’Siamo stati premiati!’’ Un commento, anzi un post visto che Gino Marchionna l’ha postato sui social, dopo il riconoscimento venuto da una realtà che segue con interesse quanti nei ‘’fatti’’ creano impresa e portano avanti progetti concreti e innovativi per far crescere il settore turistico.’’ Il nostro impegno per la sostenibilità- scrive l’amministratore di Turismore, Marchionna- è stato riconosciuto da Intesa Sanpaolo con l’iniziativa CresciBusiness Progettiamo Sostenibile. Abbiamo partecipato presentando il nostro progetto che ambisce alla creazione di un polo turistico della sostenibilità grazie ad aziende dell’hospitality che hanno intrapreso percorsi di networking, come Matera Collection Unique and Characteristic Hotels, volto a creare economie di scala e a promuovere il brand #Matera e #Basilicata, e di certificazione ambientale.A tal proposito, nel 2024, grazie all’impulso di Turismore srl sb, cinque alberghi di Matera hanno ottenuto ISO14001 e ISO21401. Ancora, nel 2025, quattro aziende stanno per intraprendere tale percorso’’ E nel turismo contano i fatti…

