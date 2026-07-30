Crapiata Time al C.I.P con il ‘sapore’ dello stare insieme

”Buona”, ”E’ una festa”. Sono i commenti che abbiamo sentito al Centro Integrato Polivalente di Serra Rifusa per il tempo della Crapiata, il Crapiata Time. Un pomeriggio dedicato al gusto, alla tradizione e al piacere di stare insieme https://giornalemio.it/food/prontiii-al-c-i-p-di-serra-rifusa-il-30-e-festa-con-la-crapiata/. E quel sapore di convivialità ha accompagnato la degustazione della crapiata, distribuita a frequentatori del Centro, parenti, amici e operatori. Due pentole di quella sana minestra contadina, che segnava la mietitura, a base di legumi, aromi, e con una fetta di pane hanno deliziato i partecipanti. Poi i saluti. Per alcuni è tempo di vacanza, portando con sé il ricordo e il sapore della crapiata time.

