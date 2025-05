Craco Vecchia passerella di moda tra emozioni e paesaggi con la stilista lucana Carmela Fortunato

Craco Vecchia passerella di moda e paesaggi

Nella cornice surreale di Craco Vecchia, uno dei borghi abbandonati più affascinanti d’Italia, ad agosto 2025 (data ufficiale in via di definizione) si svolgerà un evento unico nel suo genere: “Il Risveglio di Craco – sogni di moda tra ombre, silenzi e memoria storica”.

L’iniziativa, promossa dall’associazione MEDinLUCANIA e dalla stilista lucana Carmela Fortunato, sarà una performance sensoriale e culturale dove arte, creatività e territorio si intrecceranno in un’esperienza indimenticabile.

Craco diventa passerella dell’anima

Le creazioni sartoriali di Carmela Fortunato trasformeranno Craco in un teatro a cielo aperto.

Un borgo sospeso nel tempo, abbandonato negli anni ’60 e oggi testimone silenzioso di un passato profondo, si animerà attraverso abiti che raccontano storie, cuciti con poesia, eleganza e cura per il dettaglio.

Già scelto come set cinematografico da importanti produzioni internazionali – come La Passione di Cristo di Mel Gibson – Craco ospiterà per la prima volta un evento di moda, che va oltre la semplice sfilata per diventare atto poetico e simbolico.

Una collezione che parla il linguaggio della terra

Ogni abito firmato Fortunato è una narrazione visiva, un ricamo di emozioni che si fonde con la polvere, le pietre e i silenzi del borgo.

Eleganza senza tempo, radici lucane e memoria storica saranno i fil rouge di una collezione pensata per omaggiare l’identità della Basilicata.

Tradizione, arte e territorio: il cuore del progetto

MEDinLUCANIA, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio lucano attraverso la cultura e le arti, con questo evento intende raccontare una Basilicata autentica, dove la moda diventa linguaggio di memoria e visione.

Non una semplice passerella, ma un viaggio emotivo tra sacro e profano, passato e presente, realtà e sogno.

L’evento sarà aperto al pubblico, con ingresso libero anche per operatori del settore, stampa e appassionati.

Un’occasione imperdibile per scoprire la Basilicata come laboratorio vivo di arte, bellezza e identità.