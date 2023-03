Covid? Ridiamoci su con gli aforismi di Antonio Grasso e il suo “2020 Quarantena”

Proprio in queste sere, con amici, in pieno centro città…”vi ricordate quando eravamo tutti con le mascherine“, sembra passata un’eternità. Ed, invece, è passato poco da quella “pandemia che ha sconvolto il mondo” come recita il sottotitolo del libro di Antonio Grasso che l’autore verrà a riproporre domani pomeriggio 24 marzo -alle 18,00 presso la libreria Di Giulio in Via Dante,61 a Matera– parafrasando John Reed e il suo “I dieci giorno che sconvolsero il mondo” sulla rivoluzione dei soviet. Il volume di aforismi dal titolo “2020 Quarantena” e sottotitolo, per l’appunto, “Diario semiserio della pandemia che ha sconvolto il mondo” è stato pubblicato nel dicembre 2020, nel pieno di quella drammatica vicenda che ora -comprensibilmente- si prova a rimuovere. Battute acute e fulminanti con cui Grasso ha contribuito ad alleggerire allora con qualche sana risata la pesantezza della situazione. Riproporlo oggi potrebbe sembrare una scelta fuori tempo massimo, ma assume invece una rinnovata attualità in considerazione della riflessione (per usare un eufemismo) in corso su quanto accaduto, anche con risvolti giudiziari. Ma soprattutto costituisce una ghiotta occasione per sorriderci su, ora che si è anche più rilassati, e seppellire il tutto definitivamente con una grossa, grassa risata.

Qui la recensione, sempre su Giornalemio.it che Franco Martina fece all’epoca dell’uscita del volume: https://giornalemio.it/satira/covid-allingrasso-nella-quarantena-sanmaurese/