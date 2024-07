Cosmo in concerto ai Kido Music Summer Days di Metaponto

Cosmo, il noto cantautore di Ivrea, nell’ambito della prima edizione di Kido Music Summer Days: presenterà live, il 13 agosto -dalle ore 21,00- al Castello Torremare di Metaponto, il suo nuovo disco dal titolo “Sulle ali del cavallo bianco“. “Un concerto a dir poco adrenalinico attende il pubblico lucano, e non solo” scrivono gli organizzatori in una nota per questo “disco fresco di pubblicazione in marzo. Dopo un tour invernale che ha registrato un sold-out dopo l’altro tra i club di tutta Italia, il cantautore di Ivrea – insieme alla sua band di quattro elementi – ha preparato per i festival estivi uno show travolgente, che farà ballare il pubblico senza sosta alcuna: oltre ai brani contenuti nel nuovo album, tra cui il singolo “Gira che ti gira”, Cosmo porterà sul palco i classici del suo repertorio riadattati per l’occasione. Insomma, un live totalizzante, un’onda indomabile di emozioni senza filtri: ad ogni sua performance si canta, si balla, si ride e ci si commuove, perché per Cosmo il concerto è come un rito, liberatorio e collettivo. Biglietti disponibili ora su Ticketmaster.it ” Kido Music Summer Days è organizzato da Kido Music in collaborazione con Lukania Sound Digital, Intersezioni, Ticketmaster e DNA Concerti; grazie al patrocinio della Provincia di Matera e della Fondazione Matera2019. “

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.