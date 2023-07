” Così Pop” e il giovane Andrea Vena canta e si racconta

Ne ha fatta di strada Andrea, da Bernalda, con quelle sue ”Converse” dell’esordio che hanno cominciato a farlo conoscere nel mondo musicale. Un passo alla volta…con le idee ben chiare sul cosa fare e quali obiettivi raggiungere. Dal 7 luglio sulle piattaforme digitale la possibilità di ascoltare il nuovo singolo ”Cosi Pop”. Gli auguriamo di incidere un lavoro più ampio e di farsi apprezzare in concerto.

UN SINGOLO CHE RACCONTA L’ESSENZA UMANA E LE VERITÀ CHE NON RIUSCIAMO AD ACCETTARE

Si intitola “Così Pop” il nuovo singolo del giovanissimo cantautore lucano Andrea Vena, su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 7 luglio per MilanoK3/Believe Music Italia.

“Questo brano rappresenta per me ciò che siamo realmente. Racconta in maniera limpida e reale la nostra essenza, il nostro essere una così piccola e infinitesima parte del mondo, con le nostre paure, i nostri stati d’animo tortuosi alternati a voglia di vivere e scappare. È il racconto di ciò che cerchiamo di essere distogliendoci da ciò che siamo, di quella maschera pop che siamo costretti a indossare a volte per convenienza e a volte per vanto. È la verità che non riusciamo ad accettare, la convinzione che alla fine non saremo mai ciò che vorremmo essere.”- racconta ANDREA VENA.

Ascolta Ora “Così Pop” di Andrea Vena

ANDREA VENA, giovane cantautore classe 2004, si innamora della musica dal suo primo battito. Inizia a suonare a Bernalda, un piccolo paese della Basilicata, passando con varie band tra locali e piazze e portando con sè la musica che da sempre è sua fonte d’ispirazione: il cantautorato italiano dalle origini alla contemporaneità. Esordisce con il suo primo inedito “Le mie converse”, pubblicato il 2 Luglio 2021, su tutte le piattaforme digitali, seguito dal secondo singolo “Film” pubblicato il 17 Luglio 2022. Il 7 Luglio 2023 pubblica “Così Pop”, il suo primo singolo con l’agenzia di management Mk3, in distribuzione con Believe.

SPOTIFY |TIK TOK| INSTAGRAM |