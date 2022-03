La Grafica di via Sette Dolori di Matera, avvisa i “Carissimi amici incisori” che presso i propri laboratori è stato organizzato un corso intensivo di Carborundum e altre tecniche additive “Perché è ora di ritrovarsi, in quanto la collaborazione, lo scambio sono il motore di tutto!”

Il corso sarà tenuto da David Arteagoitia García (https://arteagoitia.com/), “artista visuale e professore di Tecniche grafiche presso l’Universidad del Pais Vasco che ha pubblicato diversi libri sull’incisione e numerosi articoli su riviste specializzate in grafica d’Arte“.

Viene specificato che “Nel mirino del corso ci saranno le tecniche additive su supporto di acetato rigido, principalmente il lavoro con carborundum, resine bi-componente (poliestere e fibra di vetro) e smalti tipo Oxiron.

Esso combina le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per sviluppare in modo autonomo la tecnica senza l’uso di mordenti specifici per l’incisione calcografica, nonché, per coloro che possiedono già una base di incisione, di conoscere nuove soluzioni grafiche che potenziano i valori materici sulla stampa.”

Il corso si svolgerà dal 6 giugno al 12 giugno 2022 (dal lunedì al sabato: 9.30 – 13.30 e 15.30 – 18.30 e Domenica: 9.30 – 12.30), ma le adesioni dovranno pervenire entro il 25 aprile, a mezzo mail : graficavia7dolori@tiscali.it , in quanto saranno accettate solo le prime 12 adesioni.

E’ previsto un contributo alla frequenza di 300 euro (materiale compreso).

Per maggiori info rivolgersi ai seguenti numeri:

Angelica +39 3897969352

Giacomo +39 3356511579 .