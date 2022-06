“Corso Internazionale di Scrittura Creativa” promosso dall’associazione Energheia

Si terrà a Matera dal 5 al 10 settembre 2022 il “Corso Internazionale di Scrittura Creativa”, organizzato dall’associazione Energheia, con il coinvolgimento dell’Ambasciata di Spagna in Italia e dell’Università degli Studi della Basilicata, DICEM di Matera.

Il corso, a parere dell’Ambasciatore di Spagna in Italia, Alfonso Dastis “Rappresenta un modo per confrontare mondi e modi di pensare, trovando nella differenza l’arricchimento, superando l’egoismo del piccolo recinto, dove il confronto possa essere costruttivo e libero, in cui la parola più che mai è ancora lo strumento più potente di affermazione e di dissenso”.

“Il corso – come si legge in una nota degli organizzatori- gratuito e previsto per massimo 25 persone – è rivolto ai finalisti e ai vincitori del Premio Energheia Europa 2022, nonché a giovani scrittori e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della scrittura.

Curato da Edward G. Bell, Fernando Clemot, Emma Dubreucq, Laura Durando, Ulf Peter Hallberg, Annelore Hermann, Silvana Kühtz, Roberto Riviello e Achille Ségaud, il corso di scrittura si svolgerà in tre lingue diverse – spagnolo, francese e inglese – nell’ottica di una sempre più presente coscienza europea di interazione e scambio tra giovani provenienti da vari Paesi.

Si svolgerà presso la sede dell’Università di Matera, in Via Castello secondo il che potete consultare a questo link: http://www.energheia.org/wp-content/uploads/2022/05/Energheia_corso-internazionale-di-scrittura-1.pdf

Sono previsti interventi teorici, lezioni, approfondimenti ed esercizi pratici, per scoprire che cosa vuol dire essere un narratore e che senso ha oggi raccontare storie. Saranno approfonditi la letteratura europea e i vari tipi di scrittura: per teatro, cinema e letteratura.

I partecipanti, al termine del percorso, produrranno un racconto breve, nato durante il workshop, che sarà raccolto in un’antologia digitale.

Possono aderire al workshop persone dai 18 ai 35 anni, con una buona conoscenza di almeno una lingua tra quelle utilizzate durante il corso (inglese, francese, spagnolo).

La frequenza sarà obbligatoria.

La data ultima di presentazione della propria candidatura è fissata per il 15 luglio 2022. Dopo alcuni giorni verrà pubblicato sul sito dell’associazione Energheia l’elenco degli ammessi al corso. Per quanto non previsto dal regolamento, si applicheranno le decisione prese ad insindacabile giudizio degli organizzatori.

Per informazioni e iscrizioni, scrivere all’indirizzo mail: energheia@energheia.org, indicando: nome, cognome, indirizzo postale, età, motivazioni, lingua conosciuta.”