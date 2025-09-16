Corruzione e gestione della cosa pubblica. Incontro a Pisticci

Tema di stretta attualità con quella questione morale, denunciata quasi mezzo secolo fa da Enrico Berlinguer e Aldo Moro e sfociata nella crisi della Prima Repubblica, con le inchieste di Tangentopoli, la scomparsa dei partiti tradizionali e l’avvio di una nuova stagione( si fa per dire) fatta di corruzione, mediatori di affari e malaffare e con un fitto intreccio tra politica con la ”p” minuscola” e organizzazioni malavitose. Il resto lo hanno fatto i governi che si sono succeduti, fino al recente, con tanti casi di inquisiti che non hanno la dignità, se mai ne hanno avuto, di mettersi da parte dando il buon esempio…E allora, con tutte le autorithy i garanti, le leggi bavaglio che sono un esempio di ipocrisia, la conflittualità tra politica, magistratura e avvocatura il ”che fare?” per contrastare (almeno quello) la corruzione nella gestione della cosa pubblica continua a essere la priorità per la tenuta della Costituzione, oggetto di manovre pseudoriformiste dirette e subdole. A Pisticci, sabato 20 settembre, incontro promosso dall’associazione culturale Ce.Ca.M. Interverrà, tra gli altri, l’avvocato Enrica Onorati, responsabile per tanti anni dell’Ufficio legale di Matera e autrice del libro “Il Comune di Matera e la sua Avvocatura 1968 – 2024”



Associazione Culturale Ce.C.A.M.

Marconia

Comune di Pisticci

“Il contrasto alla corruzione

nella gestione della cosa pubblica”

Incontro con l’avvocato Enrica Onorati

autrice del libro

“Il Comune di Matera e la sua Avvocatura

1968 – 2024”

Foto: Volume “La Provincia di Matera” ed. l’Orbicolare

Sabato 20 settembre 2025 ore 18.30

Palazzo Giannantonio

Piazza dei Caduti – Pisticci

Saluti:

Domenico A. Albano Sindaco del Comune di Pisticci

Giovanni Di Lena Presidente Ce.C.A.M.

Saverio Pepe Moderatore