Corrado Palumbo presenta la Guida n.4 del Sentiero Italia CAI, dedicata anche alla Basilicata

Sabato prossimo -11 febbraio 2023, alle ore 17,00- nella sede della Sezione del CAI (Club Alpino Italiano) di Matera “Falco Naumanni” in via La Croce n.1, Corrado Palumbo presenterà il 4° volume delle Guide Ufficiali del Sentiero Italia CAI, dedicato a Puglia, Basilicata, Campania e Molise, di cui è co-autore con Vito Paticchia, Francesco Raffaele e Michele Renna (tutti nella foto di copertina). “Il Sentiero Italia CAI è un itinerario trekking di oltre 7.200 km (più le diramazioni), tra i più lunghi al mondo. Il percorso descritto da Palumbo interessa la Puglia e la Basilicata ed è composto da 20 tappe per un totale di 408 km di lunghezza e 7.528 metri di dislivello positivo e va da Alberona (FG) a Grottaglie (TA), passando per il Vulture Melfese e per Matera. La collana, di cui fa parte la guida che sarà presentata a Matera, è pubblicata da Idea Montagna e si compone di 12 volumi, finiti di stampare lo scorso anno, opera di 26 “scrittori camminatori”, esperti conoscitori della montagna e delle aree protette che, nel corso della stesura del lavoro, si sono interfacciati con le sezioni CAI che operano nelle varie regioni d’Italia, le quali hanno offerto loro un prezioso supporto. La collana ha vinto il premio ITAS quale migliore guida escursionistica del 2022. Il volume, di 512 pagine, contiene la descrizione dettagliata degli itinerari, le atmosfere e gli aspetti (paesaggistici, naturalistici, culturali, storici, artistici e antropologici) che li caratterizzano ed è corredato di puntuali dati tecnici, accurate cartine, splendide fotografie e indicazioni utili per chi voglia percorrerli.”

Corrado Palumbo, nato a Bari il 18 maggio 1962, è fotografo e scrittore nonché guida escursionistica (www.zainoescarponi.com). Ha pubblicato inoltre Puglia fuori strada (2008), Lucania fuori strada (2016), entrambi con Vittorio Stagnani, Facce da Murgia (2018), Zaino e Scarponi (2020), vincendo nel 2022 il premio Piepoli e il premio Itineranti.