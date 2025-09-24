Corigliano D’Otranto ospita la 3 edizione di Spiritosa, il primo festival del bere bene e consapevole

Il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita la terza edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. Dal 27 al 29 settembre quasi 100 ospiti tra speaker, bartender, chef, musicisti, sommelier, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazione, un ricco programma di masterclass, talk, degustazioni e visite guidate e bendate, proposte gastronomiche, una cocktail competition, la finale del Master Coffee Grinder Championship, mercatini vintage, dj set, musica dal vivo, progetti speciali e un’ampia area espositiva articolata su tre livelli ispirati alla Divina Commedia. Tre giorni di “business ricreativo” ideati da Sartoria degli Spiriti, in collaborazione con numerose realtà nazionali e internazionali.

Un format originale che intreccia promozione del territorio, cultura enogastronomica e turismo slow: il Castello Volante di Corigliano d’Otranto si prepara ad accogliere la terza edizione di Spiritosa. Da sabato 27 a lunedì 29 settembre, nell’antica fortezza nel cuore del Salento, torna il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. Tre giornate intense di “esperienze spiritose” per conoscere da vicino le eccellenze del settore attraverso incontri con quasi 100 esperti, produttori, brand ambassador, importatori, distributori, bartender, chef, musicisti, sommelier. Un percorso sensoriale con un tocco di ironia e oltre 300 etichette da tutto il mondo in degustazione. Un programma di masterclass e talk della Spiritosa Academy, degustazioni e visite guidate e bendate, proposte gastronomiche, una cocktail competition, la business room, il primo mercatino vintage a tema bar d’Italia, dj set e musica dal vivo per un viaggio ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Gli spazi espositivi (sabato 27 e domenica 28 dalle 16:00 a mezzanotte, lunedì 29 dalle 10:00 alle 20:00 – ingresso 10 euro, con 5 assaggi inclusi) saranno allestiti, infatti, sfruttando i tre livelli e le suggestioni degli ambienti del Castello Volante. L’itinerario inizierà dall’inferno nei sotterranei della Sala Cavallerizza e della Sala Medievale con l’area dedicata a spiriti, sodati, bevande naturali e caffè, il purgatorio nel Fossato accoglierà le birre, mentre nel paradiso tra gli affreschi delle Sale nobili al primo piano si troveranno vini e bollicine.

OSPITI

Tra le persone che hanno già confermato la loro presenza: Antonio Parlapiano (bartender e docente di alta formazione, tra i soci titolari del The Jerry Thomas Project Rome, primo secret bar italiano per sei volte nei World 50’s best bar), Francesco Spenuso (advocacy manager Europa di Jack Daniel’s), Rossella De Stefano (giornalista, direttrice di Mixer Planet), Daniele Gentili (bartender e marketing specialist di Red Bull Italia), Davide Ratta (fondatore di Ruggine a Bologna), Gaetano Massimo Macrì e Giampiero Francesca (co-founder della guida Blue Blazer), Oscar Quagliarini (bartender e co-founder Gocce di Senigallia), Mario Farulla (professional mixologist), Nino Rossi (chef stellato, titolare di Qafiz e Aspro Cocktail Bar), Marco Fabbiano (bartender e founder del Laurus di Lecce), Sandro Camilli (presidente nazionale AIS), Michele Antonio Fino (docente dell’Università di Pollenzo e autore di “Non me la bevo”, Mondadori), Marzia Varvaglione (presidente Comitato degli imprenditori europei del vino, presidente giovani dell’Unione italiana vini, e membro del consiglio dell’Uiv), Luca Cesari (giornalista e scrittore enogastronomico), Giovanni Puglisi (fermentatore di idee, vini e combucha), Nicola Biasi (agronomo ed enologo, massimo esperto italiano di vini Piwi), Angelo Zarra (ideatore e presidente del Paestum Wine Fest), Luca Della Regina (wine blogger), Eugenio Signoroni (giornalista e scrittore enogastronomico), Fabio Verona (senior trainer e ideatore della Master Coffee Grinder Championship), Eleonora Pirovano (presidente della International Women’s Coffee Alliance), Simone Previati (campione italiano di macinatura caffè), Andrea Antonelli (Academy & Specialty Coffee), Fabio Bacchi (Roma Bar Show), Maurizio Zecca (Mebimport – Birra&Sound), Monica Noni (Brand ambassador Italia Diplomàtico), Valentina Serafino (sommelier e degustatrice AIS), Nick Difino (autore e conduttore tv, consulente per food & tourism), Davide Patta (proprietario e bartender Ruggine di Bologna), Titti Dell’Erba (wine communicator e sommelier AIS), Santino Panettella (roaster e coffee trainer di Santinocaffè), Paola Restelli (consulente freelance per la wine industry).

COMPETITION E CHAMPIONSHIP

Bartender provenienti da tutta Italia si sfideranno nella finale della Spiritosa cocktail competition: diretta da Francesco Spenuso e Massimo Macrì, è una competizione aperta alle professioniste e ai professionisti del settore del bere miscelato. Per la prima volta in Puglia, anche una tappa del Master Coffee Grinder Championship, la più importante gara di macinatura del caffè a livello nazionale, ideata e guidata da Fabio Verona.

FOOD E MERCATINO

Un’area sarà dedicata allo street food, con una selezione di specialità della cultura gastronomica pugliese. Spiritosa ospiterà anche il primo Mercatino vintage d’Italia interamente dedicato al mondo bar con targhe smaltate, attrezzatura professionale che ha attraversato i decenni, tavoli e sedie dei bar di un tempo, insegne, calendari, mobili, frigoriferi. Sparsi in ogni angolo del Castello, numerosi punti bar dove poter assaporare l’eccellenza liquida del Festival e un Secret Bar, con un pop up di sei grandi cocktail bar italiani – Ruggine (Bologna), Jerry Thomas (Roma), Drink Kong (Roma), Antiquario (Napoli), Aspro (Santa Caterina d’Aspromonte, Rc), Rita Tiki (Milano) – che sorprenderà e conquisterà chi riuscirà ad ottenere punto d’accesso e parola d’ordine. Sulle terrazze di Nuvole, cocktail bar e bistrot del Castello, sarà possibile prenotare le cene di sabato e domenica e il pranzo di lunedì.

MUSICA

Senza dimenticare la musica con dj set e live di artisti nazionali e internazionali come Pantu, Sorge, Tropicalia, Ennio Ciotta, About Ape, Max Nocco, Niuri te sule e le incursioni della Spiritosa Street Band tra gispy, klezmer, yiddish, valzer, tarantelle, dixie e funk. Sabato sera appuntamento con il dj/producer messicano Vice Luna, la milanese Play Eva e il collettivo pugliese Mena con i dj set di Seme, Naif e Lonoce e il live act curato da Trevize. Da segnalare, la prima assoluta dopo il lancio avvenuto a maggio al Roma Bar Show del progetto musicale ideato da Jack Danyel’s Italia con l’esibizione di B(r)and, la band composta da bartender professionisti provenienti da alcuni tra i migliori cocktail bar italiani che proporrà alcuni tra i più bei pezzi del repertorio rock internazionale.

ALTRE NOVITÀ

La cooperativa Zerobarriere di Bari curerà un tour del festival completamente bendati, per scoprire nuove sensazioni e provare un’esperienza immersiva e inedita e una degustazione al buio di spiriti, vini e birra, sempre guidati da una persona cieca. Durante le tre giornate saranno ospitati anche i progetti Sommelier Astemio, un percorso didattico dedicato a ragazze e ragazzi con bisogni educativi speciali, Birraut – Brindiamo all’inclusione e Wineaut che, con percorsi distinti e diversi, coinvolgono persone autistiche nel processo produttivo di birra e vino.

IL FESTIVAL

La terza edizione di Spiritosa – Festival del Bere Bene è organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione con il patrocinio di Camera di Commercio di Lecce, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni della Grecia Salentina, Comune di Corigliano d’Otranto, Confcommercio Lecce e Confindustria Lecce, in sinergia con i partner tecnici AIS Associazione Italiana Sommelier – Lecce, IAFeM-Accademia Italiana Alta Formazione e Marketing e BECool – Banqueting Eventi Catering e con il supporto del Gruppo Brown-Forman (Jack Danyel’s, Gin Mare, Rum Diplomatico), Mebimport, Cantine PaoloLeo e Propaganda Clothing.

SARTORIA DEGLI SPIRITI

Il progetto nasce da una visione di Michele Manca di Sartoria degli Spiriti, tra le più importanti realtà pugliesi specializzate in formazione e servizi nel settore beverage. «Spiritosa è un festival visionario e ambizioso che mira a creare una grande famiglia di professionisti del settore», sottolinea Manca. «Attraverso un innovativo processo di fruizione e una formula inconsueta, si propone di sperimentare e consolidare quello che definisco “business ricreativo”. A Spiritosa, infatti, si fa business in modo differente, valorizzando i rapporti umani, il benessere psico-fisico e la convivialità». Nato nel 2023, Spiritosa Festival si rivolge a tutti gli appassionati e addetti del settore, secondo una modalità B2B e B2C. «La seconda edizione ha superato ogni aspettativa, ospitando più di centocinquanta aziende, trentacinque relatori, quattro chef, coinvolgendo sessanta bartender professionisti da tutta Italia alla cocktail competition, per una partecipazione complessiva di oltre 7500 persone».

Castello Volante

Corigliano d’Otranto | Piazza Castello 1

Ingresso

10 euro con 5 ticket di assaggio

Orari di apertura

Sabato 27 dalle 16:00 alle 04:00

Domenica 28 dalle 16:00 alle 00:00

Lunedì 29 dalle 10:00 alle 20:00

Info

Website: spiritosa.org

Instagram: spiritosafestival

Facebook: Spiritosa Festival