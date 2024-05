“Conversando tra le stelle. Volume 2”. Il nuovo libro di Filippo Radogna

“Un testo che scandaglia la vita e le opere di quarantacinque autori che, a vari livelli e in diverse discipline, operano nel mondo della fantascienza e del fantastico. È il contenuto di “Conversando tra le stelle. Volume 2”, ultima pubblicazione del giornalista e scrittore Filippo Radogna. Nel testo, stampato dalle Edizioni Scudo, Radogna ha raccolto interviste con scrittori, giornalisti, registi, divulgatori, studiosi, traduttori e artisti aderenti alla World Science Fiction Italia, sodalizio nato per diffondere la cultura dell’immaginario.” E’ quanto riportato in una nota. “Già nel primo libro, Conversando tra le stelle 1 – scrive nella prefazione il presidente della World Science Fiction Italia, Donato Altomare – Filippo aveva intervistato quarantacinque anime, mettendo a nudo quel fil rouge che ci lega tutti, ossia l’amore per una narrativa e un’arte border line. Ora, forte del successo della precedente opera torna a proporre le interviste ad altri quarantacinque autori, scoprendo aspetti che sarebbe stato un vero peccato lasciare sotto silenzio”. “E così -si legge ancora nella nota di lancio della pubblicazione- nelle interviste, che il curatore conduce con toni e modi informali, si scende nel profondo di tante suggestive personalità, affrontando ragionamenti che vanno dalla letteratura all’arte, dalla scienza alla tecnologia a come si svolge la vita degli autori, i loro studi, il lavoro, la famiglia, gli hobby praticati. Sino alla loro visione della vita, della società e della politica, discutendo anche di tematiche come i mutamenti climatici, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, l’Intelligenza artificiale.” “In definitiva si tratta di un testo – asserisce Radogna- dal quale emerge un messaggio utile e propositivo, ossia quel desiderio di trasmettere creatività, sentimenti e sensibilità. L’auspicio – conclude- è che il presente modesto contributo possa rappresentare un ulteriore utile tassello finalizzato a far comprendere e amare la letteratura e l’arte del fantastico”.

“Conversando tra le stelle. Volume 2 – Percorsi di vita nel mondo della fantascienza e del fantastico. Interviste ad autori della World Science Fiction Italia” (Ed. Scudo 2024, pagg. 2022). Con interventi di Donato Altomare, Nicoletta Vallorani e Sandro Battisti. Copertina di Luca Oleastri e illustrazioni di Giorgi Sangiorgi. Per l’acquisto link diretto ad Amazon https://www.amazon.it/dp/B0D2NPRY3X .

Autori intervistati: Carlo Menzinger, Franci Conforti, Bruno Vitiello, Sandra Moretti, Sergio Mastrillo, Gino Andrea Carosini, Eugenio Ragone, Valentino Poppi, Chiara Onniboni, Massimo Acciai Baggiani, Giuseppe Festino, Umberto Guidoni, Melania Fusconi, Gilbert Gallo, Fabrizio Fangareggi, Ernesto Gastaldi, Mario Gazzola, Piero Giorgi, Enrico Rulli, Eraldo Baldini, Tea C. Blanc, Bruno de Filippis, Luigi Petruzzelli, Marco Settembre, Gabriela Guidetti, Giorgio Smojver, Roberto Chiavini, Claude F. Dozière, Andrea C. Cappi, Daniela Piegai, Gianfranco Lucchi, Pompeo De Vito, Alessandro Bani, Wanni Temporin, Nicola Catellani, Roberto Azzara, Davide Formenti, Franco Giambalvo, Bruno Lazzari, Mariano Rampini, Gianfranco de Turris, Adelaide Rossi, Donato Altomare, Chiara Sardelli e Matteo Vegetti.

Filippo Radogna (Matera 1964), dopo la laurea in Scienze politiche conseguita all’Università degli Studi di Bari si è perfezionato in Pubbliche relazioni. Giornalista professionista, tra le varie testate ha scritto per L’Umanità, Corriere del Giorno e Roma, attualmente è collaboratore del quotidiano La Nuova del Sud. Ha pubblicato saggi di storia e attualità. Nel mondo del fantastico collabora con il sito della World SF Italia e con la fanzine www.lazonamorta.it per i quali ha realizzato reportage e ha intervistato alcuni tra più noti scrittori di fantascienza italiana e mondiale, oltre a celebri attori delle serie tv e cinematografiche di science fiction. Gli sono stati assegnati due Premi Italia. Con L’enigma di Pitagora e altre storie (Ed. Altrimedia 2017) ha vinto la 7° edizione del Premio E. Vegetti nella categoria antologia di fantascienza. Nel 2020 ha dato alle stampe il primo volume di Conversando tra le stelle. Percorsi di vita nel mondo della fantascienza e del fantastico (Ed. Scudo).