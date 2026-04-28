Convegno su stalking e femminicidio, il 30 aprile a Matera, promosso dall’Ente Provincia

“Un momento di approfondimento e confronto su fenomeni che continuano a segnare in modo drammatico il tessuto sociale e che richiedono un impegno corale da parte delle istituzioni e della comunità. Con questa mission la Provincia di Matera ha organizzato per giovedì 30 aprile, alle ore 15.30, nella sala del Consiglio provinciale, un convegno dedicato al tema “Il reato di stalking e femminicidio: aspetti sostanziali, giuridici e psicologici”.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Francesco Mancini, ci sarà poi spazio per le relazioni di Bartolo Danzi, criminologo forense dell’Ordine Europeo dei Criminologi di Bruxelles, che offrirà una lettura tecnico-scientifica delle dinamiche persecutorie e dei comportamenti che possono sfociare in atti di violenza estrema; Giovanni Dipaola, psicologo e psicoterapeuta, che approfondirà gli aspetti psicologici legati alle vittime e agli autori di reato, evidenziando i segnali da riconoscere e i percorsi di supporto possibili; Antonio Maria La Scala, avvocato specializzato in diritto penale, che illustrerà il contesto normativo e le principali criticità nell’applicazione delle misure di protezione. L’ingresso sarà libero, fino a esaurimento posti.” “È fondamentale promuovere consapevolezza, prevenzione e strumenti di tutela efficaci – dichiara il Presidente Mancini – perché la violenza di genere può essere contrastata solo attraverso un approccio realmente condiviso, capace di mettere in rete competenze, responsabilità e sensibilità diverse. Con questa iniziativa, la Provincia di Matera conferma il proprio impegno nel sostenere percorsi di informazione e sensibilizzazione, consapevole che la protezione delle vittime passa dalla conoscenza, dall’ascolto e dalla collaborazione tra istituzioni, professionisti e comunità”.

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