Convegno Nazionale di Cittadinanzattiva Matera sull’invecchiamento dignitoso

Si terrà sabato 16 maggio, alle ore 9.00, presso l’Hotel San Domenico di Matera, il 2° Seminario Nazionale di Cittadinanzattiva A.T. Matera dal titolo “La dignità non ha età”, un appuntamento su un tema importante e delicato come l’invecchiamento che sarà discusso con la presenza autorevoli rappresentanti del Governo, del mondo ecclesiale, sanitario, giuridico e del volontariato nazionale. “Ci sono temi che non possono essere rimandati. Ci sono battaglie che riguardano tutti, perché parlano del valore della vita, del rispetto della persona, del senso stesso di comunità. -si legge nella nota di presentazione dell’evento- Un convegno che nasce da una convinzione profonda: una società si misura da come guarda ai suoi anziani, ai fragili, a chi rischia di essere lasciato indietro. Gli anziani non sono un peso. Sono memoria viva, esperienza, identità, radici. Difendere la loro dignità significa difendere la nostra umanità. Lo dobbiamo ai nostri nonni, ai nostri genitori… lo dobbiamo a ciò che saremo, è il messaggio che accompagnerà l’intera giornata seminariale, promossa da Cittadinanzattiva A.T. Matera con l’obiettivo di aprire una riflessione concreta e coraggiosa sul futuro dell’invecchiamento, della cura e della tutela della persona. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, seguiti dall’introduzione della Presidente di Cittadinanzattiva Basilicata, Maria Antonietta Tarsia, che affronterà il tema dell’impegno civico nella tutela della dignità nella terza età. La relazione introduttiva sarà affidata a Pasquale Andrisani, coordinatore di Cittadinanzattiva A.T. Matera e promotore del seminario, che illustrerà il significato profondo dell’iniziativa e il valore sociale del tema scelto. Tra gli ospiti più attesi, la presenza di Vincenzo Paglia, Presidente della Fondazione Età Grande e Presidente Emerito della Pontificia Accademia per la Vita, figura di riferimento nazionale sul tema dell’invecchiamento e della dignità della persona, che interverrà sul valore umano e spirituale della vecchiaia. Parteciperanno inoltre: Mario Balzanelli, Presidente Nazionale SIS 118; Giuseppe Milanese, Presidente Nazionale Confcooperative Sanità; Benoni Ambarus, Vescovo di Matera-Irsina; Giuseppe Nicoletti, esperto geriatra; Francesco Vaia, Autorità Garante per le disabilità e fragilità; Danilo Staffieri, Magistrato e Consigliere della Corte d’Appello di Bari; Cosimo Latronico, Assessore alla Sanità della Regione Basilicata. Le conclusioni saranno affidate al Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, e alla Segretaria Generale di Cittadinanzattiva, Anna Lisa Mandorino. A moderare il seminario sarà la giornalista Antonella Ciervo. Il seminario si propone come uno dei più importanti momenti di confronto sul tema dell’invecchiamento dignitoso e delle fragilità nel Sud Italia, mettendo al centro non solo la sanità e l’assistenza, ma anche la dimensione umana, sociale, culturale e spirituale della cura. In un tempo in cui tutto corre, fermarsi ad ascoltare chi è più fragile diventa un atto rivoluzionario. Perché la dignità non ha età. E una comunità che dimentica i propri anziani dimentica sé stessa.”

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