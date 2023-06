Convegno di Legambiente sul futuro del Parco Regionale della Murgia Materana

Giovedì 22 giugno 2023 -alle ore 16,30- nella sala convegni della Fondazione Le Monacelle, in via Riscatto n.9/10 a Matera, Legambiente ha organizzato un incontro dal titolo: “Il Parco Regionale della Murgia Materana a trent’anni dall’inaugurazione del primo presidio a Masseria Radogna. Uno sguardo rivolto al futuro”.

Durante il convegno, patrocinato dal Comune di Matera, si discuterà della “situazione del Parco della Murgia Materana e le sue prospettive future alla luce del prossimo bando di gestione per l’affido dello Jazzo Gattini e della Masseria Radogna come sedi del Centro di educazione ambientale. Saranno prese in esame le condizioni attuali del Parco dal punto di vista organizzativo e geologico e individuati i punti di forza, che in questi anni hanno caratterizzato positivamente le attività dei CEA e dell’Ente gestore e quelli critici che secondo Legambiente devono essere affrontati e risolti per una corretta e migliore gestione del Parco. Intervengono: Antonella Salvatore Ambrosecchia, Fondazione Le Monacelle/ Legambiente Matera; Antonio Lanorte, Legambiente Basilicata, Michele Morelli, Legambiente Matera; Marcello Tropeano, Univ. A. Moro, Bari. Dip. di Scienze della Terra e Geoambientali, Antonio Nicoletti, Legambiente Aree protette e Biodiversità.