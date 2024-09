“Controcampi”: eventi di conoscenza e divulgazione del patrimonio artistico-culturale di Matera

È in partenza martedì 1° ottobre, il progetto Controcampi, ciclo di eventi aperti al pubblico organizzato dalla Fondazione Zétema, con il patrocinio della Città di Matera. “L’intera iniziativa -si spiega in una nota- ha come finalità la conoscenza e la divulgazione del patrimonio artistico-culturale della città attraverso la produzione creativa realizzata sul territorio. Il filo conduttore che attraversa tutte le fasi del progetto è rappresentato dalla narrazione consapevole dei valori e delle peculiarità di Matera mediante l’impiego di determinate espressioni artistiche in grado di valorizzare il territorio rappresentandolo. Le immagini create dalla pittura, dalla scultura, dal cinema, dall’audiovisivo e dalla fotografia restituiscono in maniera immediata e originale non solo le tensioni creative espresse dai luoghi e dalla comunità, ma anche l’identità e l’evoluzione storico-sociale di un contesto urbano e ambientale unico. Il calendario, ideato in collaborazione con la Scuola Ombre Meridiane, prevede appuntamenti rivolti sia alla comunità sia ai visitatori: si comincia con il ciclo di incontri formativi “Cinema, comunità e altre storie”, e con gli incontri-laboratorio per bambini e ragazzi “Immagini in gioco” e “L’atlante dei racconti” (quest’ultimo nella scuola primaria e dell’infanzia).

Eventi centrali sono i percorsi: “Workshop di sceneggiatura”, “Corso di videomaking” e “Laboratorio di montaggio digitale”, durante i quali si affronterà la stesura di una sceneggiatura finalizzata alla realizzazione di un cortometraggio documentario nei quartieri della città.

Evento finale sarà la presentazione pubblica dei lavori, seguita dalle proiezioni diffuse del corto in strutture ricettive e tour operator. Tutti gli eventi sono a libero accesso e gratuiti, fino a esaurimento posti. Il calendario completo con date, orari e luoghi è consultabile sul sito Web della Fondazione Zétema di Matera e anche su Matera Welcome, nella sezione Eventi, piattaforma del Comune di Matera che patrocina l’iniziativa.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.