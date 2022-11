Continua raccolta di firme contro declino della sanità materana

Continua la mobilitazione per la raccolta di firme in calce alla petizione contro il declino della sanità materana che è iniziata con il presidio dinanzi al Madonna delle Grazie e dove continua sino a sabato 12 novembre, con gli orari e con le iniziative culturali che trovate nella nota che pubblichiamo a seguire. Ma sarà possibile firmare domenica alla postazione che sarà collocata in Piazza Vittorio Veneto ed infine a casa vostra facendovi voi stessi “raccoglitori di firme”, ritirando dalle sedi sindacali e/o scaricandolo on – line il MODELLO predisposto allo scopo. Ma ecco la nota degli organizzatori con i dettagli:

“Cgil – Cisl – Uil e le Associazioni della Provincia di Matera, al fine di favorire tutt* i cittadin* la sottoscrizione della PETIZIONE Contro il declino della sanità materana, INVITANO quanti lo vorranno a prodigarsi direttamente nella raccolta delle firme. Per questo ognuno, ritirando dalle sedi sindacali e/o scaricandolo on – line il MODELLO predisposto, potrà contribuire direttamente all’iniziativa SIAMO TUTTI RACCOGLITORI di FIRME.

Invece, i/le cittadini/e che intendono solo firmare la petizione potranno recarsi tutti i giorni (lunedì 7 novembre – sabato 12 novembre) dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso il PRESIDIO PERMANENTE dell’Ospedale Madonna delle Grazie e nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 17,30 alle ore 20,00 – domenica dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in Piazza Vittorio Veneto (davanti alla Banca Intesa San Paolo – ex Banco di Napoli).

Inoltre presso il PRESIDIO PERMANENTE: Contro il declino della sanità materana proseguiranno gli eventi culturali nel rispetto del seguente Programma:

11 novembre

Ore 10.30

/// ARTErìa associazione

DJ set e musica d’autore

Coordinamento musicale di Loredana Paolicelli – Mirko Macina, Milena Orlandi, Salvo Nigro Trio

Ore 12.00

/// Matè i solisti lucani

Marianna Di Ruvo: sax, Ilenia Stigliano: Fisarmonica

/// Performance di Rino Locantore

12 novembre

Ore 10,30

/// Duo ottoni: Vito Catale, Gianni Di Grottole

Ore 11.00

/// Dino Paradiso

“Io sono lucano”. Riflessioni comiche sciolte

Ore 12.15

/// Conservatorio di Matera

Sax quartet: Domenico Di Fonzo, Vito Di Fonzo, Francesco Massaro, Giuseppe Pace

Trio chitarre e contrabbasso: Nicoletta Liccese, Daniele Montemurro, Donato Maragno

Mostre fotografiche

a cura di Antonio Sansone

Autori: Valerio Bispuri, Gianluca De Bartolo, Rosa Mariniello, Vincenzo Montefinese, Fausto Podavini, Mariano Silletti

Arte che attacca

a cura di Giuseppe Palumbo e Adele Caputo

Introduzione di Andrea Semplici

Opere di Giuseppe Palumbo, Adele Caputo, Angelo Palumbo, Peppino Barberio,

Giando Palazzo, Gabriella Papapietro, Roberto Ditaranto

Il mini catalogo sarà in distribuzione durante le giornate del presidio.”