Continua il sogno di una notte d’estate a quel Paese…aperto alle novità

Edizione del 2025 nel solco della tradizione, con un intero paese protagonista per raccontare la sua storia, le sue tradizioni, e con una apertura a un tema sentito come la pace e l’omaggio, con il recupero di un canto, al grande antropologo Ernesto De Martino che a Colobraro ci venne spesso nell’immediato dopoguerra del secolo scorso. Così tra sogno, superstizione e magia Colobraro ( Matera) l’accogliente e suggestivo paese che porterebbe iella per via di alcuni accadimenti e strane coincidenze, legati a luoghi comuni del passato, che hanno fatto invece di quella ”nominata” una opportunità di promozione turistica, ritorna con gli appuntamenti estivi di animazione del cuore antico denominati ” Sogno di una notte… a quel paese”, affidati alla regia dell’attore Giuseppe Ranoia , con l’organizzazione del Comune e il patrocinio della Regione Basilicata.



E anche quest’anno tutti i venerdì e le domeniche di agosto, con spettacoli dalle 19 alle 22, i visitatori saranno accolti da folletti, i ”monacelli”, fattucchiere, popolani dei mestieri della civiltà contadina lungo un percorso teatrale, musicale e ballate che incanterà i turisti di credenze e storie della tradizione tra il fantastico, il mistero all’insegna del ”non è vero,ma ci credo”. Niente paura perché ai visitatori, all’ingresso del paese della Valle del Sinni, che per la posizione è considerato ”il balcone dello Jonio”, viene consegnato un ”abitino” da portate al collo contro il malocchio. E’un sacchettino di stoffa che contiene E tre pietre di sale grosso per scacciare il malocchio, tre aghi di rosmarino contro gli spiriti maligni, tre chicchi di grano simbolo di fertilità e abbondanza, oltre a fiori di lavanda quale simbolo di virtù e serenità, che con il loro odore inebriante favoriscono l’amore e la bellezza. E poi via lungo altri luoghi, spazi museali che parlando di fascinazione e altri riti dei quali ha parlato negli anni ’50 l’antropologo Ernesto De Martino in libri come ”Sud e Magia”.



”Quest’anno – ha detto il direttore organizzativo dell’evento, Andrea Bernardo – abbiamo aggiunto alcune novità con la riproposizione di un antico canto d’amore delle lavandaie, del quale ha parlato lo stesso De Martino, un momento di stretta attualità dedicato alla pace e altre piccole sorprese che delizieranno i visitatori”. E in un paese che conta 1000 abitanti, posizionato a 686 metri sul livello del mare, c’è tempo per visitare alcune testimonianze del passato : da Palazzo Carafa alla Chiesa Madre al Museo della civiltà contadina. E poi la cucina locale: pasta fatta in casa ”frzzul”, ”rasckatiell” condita con ragù di carne o ”cavatelli e legumi”, una tortiera di carne all’uso ”fiera” con caprettone e aromi vari cucinati in tortiera e l’immancabile ”pupacckkj crusck” il peperone crusco prodotto anche da queste parti. Anche quei sapori a tavola, alzando un bicchiere di vino rosso, servono – ricordano i compaesani- a respingere i cattivi spiriti sotto il cielo stellato e magico di Colobraro. E poi, non dimenticate l’abitino…