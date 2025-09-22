Contenzioso e corruzione. Un libro e una esperienza nel solco della legge 190/2012

Gli addetti ai lavori si impegnano, tra lacci, lacciuoli e politica delle mani libere , rafforzata dal colpo di spugna sull’abuso in atti di ufficio e sulla miriade di reati fiscali e di periodiche cartolarizzazioni che spaziano dall’evasione ai ritardi nei pagamenti di tasse e tributi, ad applicare la legge 190 /2012 nota come legge anticorruzione o ”Severino” dal nome dell’ex ministro della Giustizia Paolo Saverino. E quell’argomento è stato tanta parte dell’incontro svoltosi sabato 20 settembre a Pisticci,https://giornalemio.it/eventi/presentazione-a-pisticci-del-libro-il-comune-di-matera-e-la-sua-avvocatura-di-enrica-onorati/nella bella cornice di Palazzo Giannantonio, con la partecipazione di Enrica Onorati,avvocato per oltre 30 anni e autrice del libro”Il Comune di Matera e la sua Avvocatura 1968-2024. Una occasione, che ha visto una grande partecipazione di pubblico,sul tema della corruzione e sui rimedi per prevenirla. E con un focus da una postazione particolare, quela della Pubblica Amministrazione,che ha consentito di osservare e raccontare la vita civica dall’interno con uno sguardo e un ‘ottica diversa rispetto a quella sia dell’organo politico sia del cittadino.”Parlare dell’attività della P.A. e del suo contenzioso -ha detto l’avvocato Enrico Onorati- significa raccontare la storia della città e della sua evoluzione sociale,economica e politica.Anche in tema di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella P.A.ad oltre 10 anni dall’emanazione della legge 190/2012 è stato possibile fare un analisi sulla sua applicazione ed esaminare la sua attualità e le sue criticità” . Saverio Pepe, che ha moderato l’incontro, ha offerto vari spunti che hanno accresciuto l’interesse su un argomento che, nell’economia, del BelPaese resta sempre di attualità. I suoni dell’arpa di Daniela Ippolito hanno concluso la serata, resa più intensa di emozioni con le leggi e le armonie della musica.

