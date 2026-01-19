“ConosciAmo Dinu”, a Policoro seminario dedicato a Dinu Adamesteanu

Il 21 gennaio 2026, nel giorno della sua morte (avvenuta nel 2004), Policoro ricorda il grande Maestro Dinu Adamesteanu con un seminario dal titolo “ConosciAmo Dinu” che si terrà, alle ore 11.00, presso l’Auditorium del locale I.I.S. “E. Fermi” (Via Puglia, n.8). L’iniziativa è stata organizzato da I.I.S. Fermi di Policoro con i ragazzi dello scientifico, del Classico di Nova Siri e dell’Artistico, in collaborazione con Associazione Idealmente

“L’incontro -ricorda la dirigente scolastica Professoressa Giovanna Tarantino nell’invito inviato a genitori e studenti- rappresenta un’importante occasione di approfondimento culturale e di riflessione sul contributo fondamentale di Dinu Adamesteanu alla costruzione del sistema museale e alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico della Basilicata, con particolare attenzione al valore educativo per le giovani generazioni. QUESTO IL PROGRAMMA dell’iniziativa: Ore 11,00- Apertura Seminario da parte della Dirigente Scolastica Giovanna Tarantino “La valenza culturale di Dinu Adamesteanu per i giovani”; Intervento di Francesco Labriola, Presidente Associazione culturale Idealmente su “ L’importanza della conoscenza del portato culturale di Dinu Adamesteanu”; Antonio De Siena, gia’ Sovrintendente beni archeologici di Basilicata che relazionerà su “La costruzione del sistema storico culturale della Basilicata con Dinu Adamesteanu”; Liliana Giardino, docente Universita’ di Lecce che riferirà su “La Chora di Heraclea e gli scavi con Dinu Adamesteanu”.

Ore 12,30- Inaugurazione mostra foto-documentale su Dinu Adamesteanu donata dall’Associazione culturale Idealmente.

Dinu Adamesteanu (Toporu, 25 marzo 1913 – Policoro, 21 gennaio 2004) archeologo rumeno è unanimemente considerato il “fondatore” dell’archeologia in Basilicata. Trasferitosi in Italia dalla nativa Romania, ha rappresentato una figura di assoluto rilievo per l’archeologia mondiale, agli albori di una ricerca che perdeva le caratteristiche di studio estetico per divenire ricerca sul campo, confronto e relazione con il territorio. Nel 1964 gli fu affidata la guida della Soprintendenza alle Antichità della Basilicata, appena istituita, ed è alla Basilicata che ha dedicato il maggior numero di anni, con un’opera di altissimo valore scientifico e formativo per i numerosi collaboratori, impostando un rigoroso metodo di ricerca che coniugava la lettura scrupolosa e accorta delle evidenze e dei segni del passato con la conoscenza attenta e puntuale delle fonti letterarie e storiche. Nel 2005, ad un anno dalla sua scomparsa, a lui è stato intitolato il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata.