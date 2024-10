“Conflitti, confini e violenza” se ne parla a Matera con Alessandro Mangione (ex Medici Senza Frontiere)

Sabato 19 Ottobre 2024, alle ore 18,00 presso la Fondazione Le Monacelle, il Comitato per la Pace di Matera, ha promosso un incontro con Alessandro Mangione sul tema “Conflitti, confini e violenza”. “Alessandro Mangione -si ricorda in una nota- è attualmente ricercatore presso l’Università di Berna e si occupa di ricerca e analisi della violenza ai confini e di metodologie alternative per investigarla. Fino a settembre di quest’anno ha fatto parte del team di emergenza di Medici Senza Frontiere ed è intervenuto in conflitti in varie aree del mondo, dal Myanmar al Sudan.

L’incontro avrà come tema la sua esperienza in conflitti meno conosciuti al grande pubblico,

che lui ha avuto modo di vivere in prima persona, ma anche la situazione in Medio Oriente e le implicazioni per il diritto internazionale, oltre che il ruolo dell’Occidente e dei media in uno scenario globale che vede tornare sempre più in primo piano l’uso delle armi e della violenza.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.