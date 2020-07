Un motivo in più quest’anno per le concorrenti, che hanno partecipato al casting, per il concorso Miss Castellaneta Marina 2020. Grazia, sorriso, preparazione potranno tornare buone anche per partecipare a settembre, in Campania, al concorso per la Venere d’Italia. Un trampolino di lancio di livello nazionale per il successo, come si dice dalle nostre parti. Per cui ragazze il 5 agosto a Marina di Castellaneta (Taranto) è la vostra occasione, dopo aver partecipato a un casting davvero consistente e con concorrenti provenienti da varie province. Pochi giorni ancora e poi la serata tanto attesa. Naturalmente ”Benvenuti” ai turisti delle località vicine con la passione e l’amore che la Città natale di Rodolfo Valentino sa trasmettere, ogni voltà, che sfilano le bellezze di ”Miss Castellaneta Marina 2020”

Miss Castellaneta Marina 2020

Grande successo per il casting

Castellaneta Marina – Con il patrocinio del comune di Castellaneta si è svolto venerdì 24 luglio presso il lido La Vela Club di Castellaneta Marina il casting e la presentazione ufficiale delle nuove concorrenti del concorso pugliese di bellezza Miss Castellaneta Marina, giunto quest’anno alla XV edizione, organizzato da l’Unik Management sotto la direzione artistica di Mario Ludovico e la direzione marketing di Corrado Massimeo, con la collaborazione dell’agenzia di moda Jonica Eventi e la supervisione di Giulia Ciminelli per la giuria.

Presenti in qualità di selezionatori anche Vittorio Casale e Gabriella Pulpito (vestirà le concorrenti in gara).

Hanno partecipato ragazze provenienti da ogni parte della regione e della vicina Basilicata, di età compresa tra i 14 e i 26 anni, che hanno sfilato in costume da bagno e col proprio abito elegante, tutte molto determinate a proseguire nell’intento di valorizzare la loro bellezza, senza tralasciare lo studio e le attività professionali.

A fine serata un brindisi alla manifestazione offerto dallo staff del lido La Vela Club, partner ufficiale del concorso e un servizio fotografico.

L’ultimo atto si svolgerà mercoledì 5 agosto 2020, a partire dalle ore 21:00, nella centralissima Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, con la proclamazione delle vincitrici.

La coreografia di Angelo Mastrangelo prevederà anche un bellissimo momento scenico con bimbi di varie generazioni, in una sorta di Omaggio alla Vita pensato da Stigliano e dalla Ciminelli.

In scaletta defilè di moda, sfilate in costume da bagno, accessori mare e in casual, ma anche esibizioni canore, danzanti e comiche.