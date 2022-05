Presentata ufficialmente la quinta edizione del Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra “Nino Rota” e il calendario degli appuntamenti in programma nel “Matera Festival 2022”.

La presentazione si è svolta nel corso di una conferenza stampa presso il Comune di Matera, alla quale hanno preso parte Tiziana D’Oppido, Assessore alla Cultura del Comune di Matera; il M° Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia; il M° Giuseppe Salatino, responsabile del Concorso Direzione d’Orchestra “Nino Rota”.

Il Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra “Nino Rota” si svolgerà a Matera dal 24 al 30 maggio, al quale parteciperanno oltre 60 giovani direttori provenienti da ogni angolo del pianeta, selezionati da una giuria di primissimo livello, composta da Giovanna Fratta, Dian Tchobanov, Oleg Michel Ange Caetani, Claire Suzanne Madeleine Gibault, Pasquale Veleno, Piero Romano.

La formula della gara prevede che i concorrenti si misurino sia sul repertorio sinfonico, orchestrale e cameristico, sia su quello lirico, in un susseguirsi di prove eliminatorie fino alla finale, in programma il 29 maggio, che sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.orchestramagnagrecia.it .

L’ultima edizione del concorso “Nino Rota” – svoltasi nel 2019 dopo lo stop imposto dalla pandemia – ha assegnato il primo premio allo slovacco Marco Vlasák, che ha raccolto anche il “premio del pubblico”.

Il premio dell’Orchestra della Magna Grecia, invece, è andato all’italiano Enrico Lombardi, secondo dei tre finalisti col giapponese Ryo Hirabayashi.