“In questo 2020 che ha visto segnare l’intera umanità da una pandemia globale occorrerebbe dar spazio e voce al “nostro futuro”, i bambini. Occorrerebbe porre maggiore attenzione a loro e, perché no, anche “imparare” da loro.

Dovremmo, a volte, tornare bambini anche noi per cercare di comprendere quali sono le necessità e le aspettative dei nostri piccoli.”

Inizia così una nota inviata da Nicola Mario Fraccalvieri per un concorso di disegno rivolto ai bambini di Matera.

“Questo concorso, COMPLETAMENTE gratuito,-si legge- nasce allo scopo di “far raccontare” attraverso un proprio disegno, come vedono il mondo i nostri bambini e cosa vorrebbero che ci fosse per loro.

Tema dei disegni – I bambini che intendono partecipare al concorso, dovranno realizzare un disegno che parli proprio del tema “La città che vorrei” ed esprimersi al meglio su cosa per loro aiuterebbe la città ad essere più a portata di bambino.

Chi può partecipare – Il concorso è aperto a tutti i bambini di età compresa dai 3 ai 10 anni. Ogni bambino partecipante potrà inviare solo 1 disegno. La partecipazione è gratuita. Per la partecipazione, i genitori e/o chi rappresenta legalmente il bambino, dovrà compilare il form di partecipazione.

Indicazioni di partecipazione – Oltre al disegno, dovrà essere indicato il titolo che il bambino vuole dare ad esso, il nome e cognome e data di nascita del partecipante, un recapito telefonico ed email dove poter contattare in caso di vittoria e il form di partcipazione.

Il form e gli allegati devono pervenire alla mail contest@leelium.com entro il 30 Settembre 2020 partecipazione a firma dei genitori e/o rappresentanti legali del bambino. In caso di mancate e/o incomplete informazioni, i disegni non saranno presentati nel concorso.

Dimensioni e caratteristiche – Sono ammessi disegni realizzati in qualsiasi tecnica (es. pastelli, tempere, matite, stoffe, …). Il disegno dev’essere stato realizzato personalmente e non ricopiato da altri canali, riviste, ecc… E naturalmente ci dovrà essere la dichiarazione che il disegno è stato realizzato personalmente dal bambino e non copiato da terze parti. Si potranno anche realizzare disegni a fumetto (sempre in un’unica tavola).

Non si dovrà inserire il nome del bambino sul disegno ma solo sul form che dovrà essere allegato come file a parte.

Fasce di età – Si istituiranno n. 2 categorie di fasce di età, una categoria per i bambini da 3 a 6 anni e una categoria da 7 a 10 anni (farà fede l’anno di nascita esempio: un bambino nato il 20 Dicembre 2013 sarà considerato un bambino di 7 anni).

Date per l’iscrizione al concorso – I genitori e/o rappresentanti legali del bambino che intende partecipare, dovranno compilare il form del concorso ed inviarlo unitamente alla foto/scansione del disegno in formato JPG o PNG con dimensioni max 2048 x 1080 pixel ed un peso massimo di 20 MB. Il tutto alla email: contest@leelium.com – La documentazione dovrà pervenire entro il 30 Settembre 2020.

Metodologia di premiazione – Una volta pervenuti tutti i disegni e verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, i disegni saranno pubblicati in maniera anonima sulla pagina Facebook di Leelium nella sezione dedicata al concorso.

Una volta inseriti tutti i disegni, sarà data la possibilità di far votare mediante attribuzione di “Like” il disegno presentato. Chi otterrà maggiori “Like” (sia per la categoria 3-6 anni che 7- 10 anni) sarà il vincitore del premio.

Premiazioni – Una volta terminata la votazione (20 Ottobre 2020) e verificati i due vincitori (uno della categoria 3-6 anni e uno della categoria 7-10 anni) si procederà ad ufficializzare il tutto mediante comunicazione sui social e sul sito web leelium.com. I vincitori riceveranno in premio €. 150,00 e una targa del concorso. Saranno, quindi, invitati a ritirare il premio dal Sig. Nicola Mario Fraccalvieri.

Esposizione dei lavori – Tutti i disegni saranno visibili sul sito web leelium.com e sulla pagina Facebook.