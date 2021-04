Un appuntamento da non perdere in TV, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, in attesa di tornare nella tradizionale sede di piazza San Giovanni, con il ”concertone” del 1 Maggio che sarà trasmesso dalle 16.30 su Rai tre e Radio Due. E con una pausa alle 19.00 di un’ora per i TG fino alle ultime note della maratona musicale, che si concluderà alle 24.00.



Presenteranno Ambra Angiolini, Stefano Fresi e il comico romano Lillo. Spazio alle riflessioni sui temi del lavoro nella seconda stagione della pandemia e della possibile ripresa e poi tanta musica, naturalmente. Con nomi noti , molti dei quali visti a Sanremo.



Si esibiranno Antonello Venditti, Noel Gallagher, Alex Britti & Flavio Boltro, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals and Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, l’Orchestraccia, La Rappresentante di Lista, Lp, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra Multietnica di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou. Nella scaletta anche i vincitori del contest 1MNext Cargo, Neno e Marte Marasco e il vincitore per la campagna di sicurezza stradale dell’Anas ” Guida e Basta” Y-Not.Per tutto il resto non vi resta che cliccare sul sito del Primo Maggio https://www.primomaggio.net/ Buon divertimento.