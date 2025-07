Concerto “Note d’autore” con Divago & Orchestra Maldestra a Potenza

L’Orchestra Maldestra torna a sorprendere con un nuovo progetto artistico che intreccia suoni, storie e generazioni. Venerdì 1 agosto 2025, nella suggestiva cornice della Villa Romana di Malvaccaro a Potenza, va in scena “Note d’autore”, un evento unico che unisce il linguaggio sinfonico all’intimità del cantautorato contemporaneo.

Una giovane voce della scena indipendente – Divago – incontra l’ensemble orchestrale in un esperimento sonoro emozionante, dove i brani originali dei cantautori si arricchiscono di arrangiamenti sinfonici inediti. Un vero e proprio laboratorio musicale, in cui le parole si fondono con le armonie degli archi, trasformando ogni canzone in un paesaggio orchestrale.

Il concerto nasce dal desiderio di creare ponti tra mondi musicali differenti, mettendo in dialogo la scrittura personale del cantautore con la forza collettiva dell’orchestra. Ne emerge uno spettacolo coinvolgente, capace di emozionare e sorprendere, dove la musica racconta il presente con sincerità, forza e visione.

L’evento è realizzato nell’ambito delle attività culturali promosse dall’Orchestra Maldestra, collettivo giovanile impegnato nella sperimentazione musicale e nell’apertura verso linguaggi nuovi e contaminati.

Villa Romana di Malvaccaro – Potenza

Venerdì 1 agosto 2025 – ore 20:00

Ingresso solo su invito, prenota al +39 320 622 5914

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.