Concerto natalizio con i giovani al Rosetta Jazz Club

Bella iniziativa quella del Rosetta jazz club che domenica 28 dicembre ha scelto di fare gli auguri ai fans e agli appassionati con un concerto dove saranno protagonisti giovani talenti. Proprio come accadde, e la locandina è una scelta azzeccata, al giovane Louis Armstrong che ci mise i ‘sei’’ sensi (il sesto è il fiato con le guance azionate come un mantice) per diventare quella ‘’stella’’, che ancora splende nel firmamento jazz. Sul palco del Rosetta jazz club si esibiranno la voce intensa di Rossella Palagano, il timbro espressivo del sassofono di Alessandro Gasmi, la sensibilità pianistica di Giovanni Paolo Favale, il suono elegante della chitarra di Francesco Stifano e la dinamica batteria di Matteo Lella, riuniti in un ensemble capace di far dialogare freschezza, tecnica e visione musicale. E con loro per un ‘saluto’…siamo certi che ci sarà anche il padrone di casa.



COMUNICATO STAMPA – “Rosetta Jammers Live – Xmas Concert”: giovani talenti del territorio in concerto a Matera

Un concerto speciale, un palco dedicato ai giovani musicisti e un progetto che punta a far crescere la scena locale: è “Rosetta Jammers Live – Xmas Concert”, il nuovo appuntamento firmato Rosetta Jazz Club di Matera. L’evento si terrà domenica 28 dicembre, alle ore 21:00, presso il Rosetta Jazz Club di Matera, e nasce come naturale evoluzione delle jam session del lunedì sera, trasformando l’energia spontanea di quelle serate in un concerto strutturato, pensato per un pubblico attento e partecipe.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare i musicisti che, pur nella loro giovane età, hanno già dimostrato maturità artistica, solida preparazione e una forte capacità di dialogo sul palco. Rosetta Jammers Live vuole essere un’occasione concreta per riconoscere il loro impegno e inserirli in un contesto forte dal valore culturale come quello del Rosetta Jazz Club, che da anni ospita alcuni tra i migliori musicisti di Jazz del panorama nazionale ed internazionale.



Per questa edizione natalizia saliranno sul palco alcuni dei protagonisti più attivi delle jam del club: la voce intensa di Rossella Palagano, il timbro espressivo del sassofono di Alessandro Gasmi, la sensibilità pianistica di Giovanni Paolo Favale, il suono elegante della chitarra di Francesco Stifano e la dinamica batteria di Matteo Lella, riuniti in un ensemble capace di far dialogare freschezza, tecnica e visione musicale.

«Il progetto è pensato come un appuntamento a cadenza trimestrale, con l’obiettivo di creare uno spazio stabile dedicato alla promozione dei talenti locali, giovani e meno giovani, contribuendo alla crescita artistica e culturale del territorio – dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club -. Crediamo che questa sia una delle missioni più importanti delle associazioni culturali: sostenere la scena locale e offrire opportunità concrete a chi dimostra talento e impegno».

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, è in programma al Rosetta Jazz Club, situato nel recinto Marconi presso il Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi. Il biglietto di ingresso ha il costo di €10. È consigliata la prenotazione contattando il numero 350 166 0573.

27/12/2025

Area Comunicazione

Rosetta Jazz Club