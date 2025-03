Concerto mistico per Battiato. A Matera Cristicchi e Amara

Due anime sintonizzate nel profondo dell’io e delle tante domande, problemi che ne circondano l’esistenza, affrontati con tecniche e sensibilità diverse ma che alla fine a leggerne i brani, la sequenza di note, legano idealmente Franco Battiato a Simone Cristicchi, che continua a portare a Sanremo canzoni che fanno riflettere. E cosi per ” Franco” che a Matera riceverà un omaggio particolare da Simone Cristicchi (che abbiamo apprezzato in altre occasioni) e da Amara nel concerto ” Torneremo Ancora” con l’Orchestra ico della Magna Grecia. Appuntamento, ormai con posti esauriti, venerdi 7 marzo, alle 21.00 all’auditorium ” Raffaele Gervasio’



SOLD OUT PER CRISTICCHI E AMARA

“Torneremo ancora”

Concerto mistico per Battiato

Dopo il successo a Sanremo 2025, Cristicchi a Matera insieme ad Amara in un concerto dedicato ai grandi successi

di Franco Battiato. Valter Sivilotti, pianoforte,

arrangiamenti e direzione musicale

Venerdi 7 marzo 2025, ore 21.00

Auditorium “Gervasio” – Matera

Venerdi 7 marzo 2025, ore 21.00, Auditorium “Gervasio” di Matera, è in programma l’attesissimo concerto di Simone Cristicchi, accompagnato sul palco da Amara, sua compagna di vita e di lavoro. I due artisti offriranno al pubblico un programma ispirato al repertorio mistico del grande Maestro, interpretando con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. Pochi sono gli artisti come Franco Battiato, capaci con le loro opere di “cucire” terra e cielo, raggiungendo la rara armonia in grado di risvegliare e accarezzare l’anima.

“Torneremo ancora”, concerto mistico per Battiato: Cristicchi e Amara daranno voce al patrimonio inestimabile del maestro siciliano, in cui alla forma canzone si sposa una profonda tensione spirituale: dalla preghiera universale “L’ombra della Luce” alla struggente “La cura”, passando per “E ti vengo a cercare” fino a “Torneremo ancora”, il suo ultimo brano inciso e non a caso il titolo scelto per il concerto.

“Ho sempre ammirato la libertà in Battiato, – ha detto Simone Cristicchi – gli devo molto, devo molto alla sua infinita grazia, al suo modo di concepire l’arte come “missione” per aiutare la crescita e l’evoluzione spirituale dei propri contemporanei. Battiato è un punto di non ritorno: c’è un prima e un dopo di lui, nessun altro. È stato l’unico cantore di un divino che non ha mai saputo di incensi e sagrestie. Con questo progetto sento l’emozione e il privilegio di interpretare insieme ad Amara il suo repertorio mistico, e immergermi ancora più profondamente in quei messaggi che valicano i confini del tempo”.

Valter Sivilotti, pianoforte, arrangiamenti e direzione musicale, con “I solisti della Accademia Naonis” di Pordenone: Lucia Clonfero, violino; Igor Dario, viola; Alan Dario, violoncello; U.T. Gandhi, percussioni; Franca Drioli, soprano.

La Stagione Concertistica 2024 – 2025 è realizzata dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con Orchestra Magna Grecia, con il sussidio istituzionale della Camera di Commercio di Basilicata, Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.

Auditorium “SOLD OUT”: non è prevista la vendita di ulteriori biglietti.

“Torneremo ancora” – Concerto mistico per Battiato

