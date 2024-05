Concerto ” Magnificat anima Mea” il 31 maggio in Cattedrale

E a scorrere la scaletta del concerto per coro e organo in onore della Madonna della Visitazione il Duomo di Matera, quella sera, alle 20.00,risuonerà delle note e delle parole di una preghiera unitaria. A farlo il coro dei ”Cantori materani” diretto dal maestro Alessandra Barbaro, l’organista Michele Lisanti e il lettore Matteo Marchitelli. Promotori del concerto ” Magnificat anima mea” le associazioni Maria Santissima della Bruna, il Lions club Matera Host , l’associazione ” Cantori materani” e la parrocchia cattedrale ” Maria Santissima della Bruna”, hanno organizzato un concerto dal titolo ” Magnificat anima mea”. Nella scaletta – da quanto appreso dal maestro Alessandra Barbaro- brani, collegati tra loro, nel solco mariano. Si comincerà con il Magnificat per solo coro. Seguiranno brani per solo organo, solo coro e e coro e organo insieme. Tra un brano e altri ci sarà sempre un’Ave Maria che è la preghiera dedicata alla Madonna. Sarà come se il concerto fosse una preghiera unitaria. Seguiranno, quindi, una Salve o Regina, per organo, Regina Coeli. E per concludere un brano tratto dall’oratorio Beata Virgo Maria di Valentino Miserachs per coro e organo dal titolo ” Tota Pulchra/lauda filia”. Da non perdere: canto e musica per una concerto preghiera dedicato alla Madonna della Visitazione.