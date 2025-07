Concerto “Le Stagioni del Mondo” a cura di Matè e Solisti Lucani

Venerdì 1° agosto 2025, alle ore 20:00, nella suggestiva cornice del salone di Palazzo Viceconte a Matera, torna protagonista la grande musica con il concerto “Le Stagioni del Mondo”, nell’ambito della Stagione Concertistica 2025 di Matè e Solisti Lucani.

Al centro della scena sarà il talento del violinista Marcello Miramonti, che si esibirà insieme all’ensemble Solisti Lucani, gruppo di musicisti che da anni porta avanti con passione e rigore la tradizione cameristica nel territorio lucano. Miramonti, tra i musicisti più brillanti della nuova generazione italiana, svolge un’intensa attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche, esibendosi in importanti stagioni e festival in Italia, in Europa e in Giappone. Dopo aver ricoperto il ruolo di Primo Violino presso l’Orchestra di Marsiglia, è risultato vincitore del concorso per Primo Violino del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove inizierà la sua collaborazione nei prossimi mesi.

Il programma della serata propone un affascinante confronto tra due capolavori che raccontano, in modi profondamente diversi, il ciclo delle stagioni: da un lato “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, pietra miliare del repertorio barocco e caposaldo della musica italiana, dall’altro le sensuali e struggenti “Cuatro Estaciones Porteñas” di Astor Piazzolla, in cui le atmosfere del tango argentino si intrecciano a una scrittura ricca di sfumature e passione. Un viaggio musicale che attraversa i secoli e i continenti, con il violino nel ruolo di voce narrante, in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione, tra Europa e Sud America.

L’evento sarà preceduto giovedì 31 luglio a Bernalda da un’anteprima presso la Domus dei Padri Trinitari, residenza per anziani, con ingresso gratuito. Un appuntamento dal forte valore simbolico, che testimonia l’impegno dell’associazione Matè e Solisti Lucani nel portare la musica anche in luoghi dove l’accesso a eventi dal vivo non è sempre possibile. Condivisione, inclusione e prossimità sono tra le missioni principali della Stagione Concertistica, che vuole essere non solo proposta culturale, ma anche strumento di vicinanza e umanità.

“Le Stagioni del Mondo” rappresenta una tappa significativa del cartellone 2025, che da maggio a dicembre porta a Matera e sul territorio lucano grandi interpreti del panorama musicale nazionale e internazionale, sotto la direzione artistica del pianista Leonardo Colafelice.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione ai recapiti indicati: info@solistilucani.com; 3285410166.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.