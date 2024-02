Concerto finale per conclusione residenza artistica “Suoni per Immagini” a Montescaglioso

“Si conclude la Residenza artistica “Suoni per Immagini” promossa dall’APS Onyx Jazz Club ETS grazie ad un avviso pubblico per la realizzazione di attività ed eventi culturali indetto dalla Regione Basilicata con la collaborazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019.” E’ quanto si annuncia in una notain cui siricorda che: “Sono stati selezionati 5 musicisti lucani e pugliesi che nei mesi di gennaio e febbraio 2024 per circa una settimana hanno lavorato a Montescaglioso guidati da due docenti del calibro di Achille Succi (Sassofonista, clarinettista e compositore Jazz) e del lucano Pierdomenico Niglio (musicista, produttore e sound designer materano).

La Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha inteso finanziare progetti relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto. Il sostegno ai progetti di residenze artistiche e culturali è volto a favorire l’ulteriore sviluppo di un modello di sistema che persegua gli obiettivi di stabilire un rapporto creativo e attivo tra gli artisti e il territorio di riferimento, di valorizzare le funzioni dei luoghi dello spettacolo quali spazi aperti alle comunità locali e di aggregazione sociale, di riequilibrare l’offerta sul territorio regionale e di promuovere lo sviluppo e il consolidamento del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi volte a sostenere l’emergenza artistica, ad accompagnare la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze.

Il progetto presentato dall’Onyx Jazz Club ha voluto valorizzare il territorio creando un connubio tra musica e fotografia attraverso una produzione artistica originale con sonorizzazione dal vivo.

La prima fase è stata improntata alla conoscenza del patrimonio storico-artistico del contesto, accompagnati da esperti che operano nel settore (Franco Caputo del CEA di Montescaglioso) e ad una successiva campagna di documentazione fotografica – affidata alla fotografa Enza Doria – volta a raccogliere su “pellicola” le suggestioni del luogo: paesaggi, strade, architetture, volti, momenti di vita quotidiana.

La seconda fase è stata dedicata allo sviluppo creativo attraverso la scrittura di una partitura originale pensata a commento delle immagini, composta da Achille Succi e Pierdomenico Niglio e cucita su di un organico formato dai due docenti e i giovani artisti lucani e pugliesi selezionati tramite bando (Vincenzo Antonicelli, Antonio Miani, Michael Pantaleo, Daniele Traisci).

Il racconto per suoni e immagini di una delle comunità più interessanti della Basilicata sarà presentato con un concerto finale, domenica 25 febbraio alle ore 18.00 nella Sala del Capitolo dell’Abbazia Benedettina di Montescaglioso con ingresso libero.

Oltre alla esecuzione dal vivo, gli esiti del progetto saranno diffusi attraverso un video racconto e una pubblicazione in formato digitale.

Si ringrazia il Comune di Montescaglioso – uno degli enti che afferiscono alla Rete Culturale Gezziamoci – e in particolare l’Assessora alle Attività Culturali Francesca Fortunato, per aver aderito con entusiasmo al progetto. L’esperienza della Residenza Musicale “Suoni per immagini” si inserisce in un percorso che l’Onyx Jazz Club sta portando avanti per mettere a valore il territorio della Basilicata ed il suo patrimonio identitario, lavorando a stretto contatto con le comunità e promuovendo proposte innovative per sostenere i giovani talenti e stimolare la ricerca artistica contemporanea.

Soggetto Proponente: APS Onyx Jazz Club ETS | Matera

Collaborazione: Regione Basilicata e Fondazione Matera-Basilicata 2019

Soggetto Ospitante: Comune di Montescaglioso

Musicisti Docenti: Achille Succi (ance e composizione) – Pierdomenico Niglio (elettronica e composizione)

Fotografie: Enza Doria

Musicisti allievi: Vincenzo Antonicelli (sassofono e oggetti sonori), Michael Pantaleo (voce) – Daniele Traisci (chitarra) – Antonio Miani (basso)

Ospiti: Rino Locantore (voce e percussioni), Piernicola Locantore (organetto)

Periodo di svolgimento: 27/28 gennaio – 23/25 febbraio

Concerto finale 25 febbraio 2024 ore 18

Luogo: Montescaglioso, Abbazia Benedettina San Michele Arcangelo

Musicisti docenti:

➢ Achille Succi (Modena) – Sassofonista, clarinettista e compositore Jazz. Ha collaborato con numerosi artisti italiani e stranieri come Uri Caine, Ralph Alessi, David Liebman, Franco DʼAndrea, Giorgio Gaslini, Ettore Fioravanti, Simone Guiducci e Giancarlo Tossani; con molti di questi ha anche preso parte alla realizzazione di numerose incisioni discografiche, tra cui due CD da leader ed una in duo con Salvatore Maiore. Ha fondato con Fabrizio Puglisi e Alberto Capelli il gruppo “Atman” con cui ha realizzato due lavori discografici; con il pianista Christopher Culpo ha realizzato i Cd “Fresh Frozen” e il recente “Thawing Mammoth”. Di recente pubblicazione anche “Bach in Black”, un lavoro di ricerca su Bach e l’improvvisazione in duo con il sassofonista Mario Marzi e “Gargano Urbano”. Attivo anche nel campo dell’alta formazione musicale sin dal 2006; collabora con i principali conservatori del nord Italia ed è stato docente di sassofono Jazz al Conservatorio di Brescia, Cagliari, Rodi Garganico, Pesaro e Ferrara, dove insegna attualmente; dal 2012 è docente alla Siena Jazz University.

➢ Pierdomenico Niglio (Matera), classe 96, è musicista, produttore e sound designer materano. Fondatore insieme al fratello Damiano del duo elettronico Niglio, in lavoro per l’uscita del disco di debutto.

Suona sintetizzatore e live electronics nella Piccola Orchestra Materana Onyx, diretta da Ettore Fioravanti, in veste di produttore ha prodotto oltre 10 dischi e 20 singoli di artisti emergenti e non. Collabora con diverse etichette discografiche, lavora con la Purilian, azienda di intelligenza artificiale legata alla musica.

Ha composto jingle pubblicitari per aziende e TV locali, colonne sonore per cortometraggi e spettacoli teatrali (tra tutti, Sarà per un’altra volta, in scena anche al Teatro Vascello di Roma. Vincitore del Fringe Festival di Catania).

Fotografie Vincenza Domenica Doria. Sava (TA) 1962

Appassionata di foto naturalistica si dedica alla macro-fotografia senza disdegnare la fotografia paesaggistica. Da svariati anni è la fotografa ufficiale dell’Onyx Jazz Club Matera e dal 2023 è iscritta all’AFI-J (Associazione Nazionale dei Fotografi Jazz).

Ha partecipato a varie manifestazioni e mostre collettive in Basilicata. Nel marzo 2023 ha collaborato nell’organizzazione della Convention 2023 dell’ANFM (Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti) tenutasi a Matera.”