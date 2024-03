Concerto di Pasqua all’Unibas Matera con il Coro della Universidad de Extremadura

“Universa Musica” organismo che cura le attività musicali dell’Università della Basilicata, comunica con una nota che ha organizzato “un Concerto di Pasqua mercoledì 27 marzo alle ore 17 nell’Aula Magna del Campus di Via Lanera a Matera con una importante formazione ospite: il Coro della Universidad de Extremadura diretto da Francisco Rosilla León. In programma musiche della tradizione della Settimana Santa spagnola del Rinascimento (di Juan Navarro, Tomás Luis de Victoria, Fernando Sors, Ignacio Prieto e Leonardo Celaya) e musiche tradizionali iberiche di autori catalani, baschi, galiziani ed altri arrangiate per coro. Il Coro dell’Università dell’Estremadura, fondato nel 1974, è uno dei più attivi cori universitari spagnoli, con oltre 500 coristi coinvolti negli anni, decine di concerti in tutta Europa e numerosi premi ottenuti. Il Coro è diretto da Francisco Rodilla León, professore di Pedagogia musicale nella stessa Universidad de Extremadura e dal 2024 presidente della Sociedad Española de Musicología.”

