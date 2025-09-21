Concerto di Fred De Palma a Ferrandina nel ricordo di Nicola

E non poteva che essere così per quanto era accaduto a ferragosto con la tragedia avvenuta nel bosco di Ferrandina, che portò via Nicola e ferì gli amici che era in auto con lui. Fred De Palma avrebbe dovuto esibirsi il 18 ma il concerto in piazza Plebiscito venne rinviato per il lutto che aveva colpito l’intera comunità locale. Appuntamento rinviato al 20 settembre con il rapper e cantautore italiano, idolo di tanti giovani e non solo, esibitosi dopo il dj Musillo che aveva ”scaldato” la piazza, ha espresso vicinanza alla comunità ferrandinese per quanto accaduto a ferragosto. Un momento di commozione condiviso che è passato, più avanti, negli applausi quando ha eseguito i tanti successi del suo repertorio – D’estate non vale, Notte cattiva,Extasi, Un altro ballo- brani dai testi puliti senza gestacci e parolacce che possono essere un pessimo esempio per i giovanissimi. D’estate non vale…ne è un esempio, con il ritornello di una storia d’amore di oggi dalle tonalità diverse: ” …Se mi vieni a cercare Solo d’estate non vale Se non mi riprendo, non ti rispondo, non richiamare Se ti dico che arrivo e poi non arrivo Non ti arrabbiare È colpa del vino È colpa del mare D’estate non vale…” E i fans arrivati anche da altri centri hanno apprezzato e cantato all’unisono con Fred fino all’ultimo brano Saxy Rave (nato dalla collaborazione con il rapper italo-marocchino Baby Gang, pubblicato l’11 aprile 2025), che ha concluso il concerto a notte fonda. E per il noto rapper ,chissà, un arrivederci per un altro tour.





