Concerto di Cammariere a Matera (causa maltempo) rinvio al 16 luglio

Giusta decisione degli organizzatori. Meglio non rischiare, soprattutto quando il meteo annuncia pioggia e condizioni instabili. E così il concerto che Sergio Cammariere avrebbe dovuto tenere a Matera il 15 giugno sulla terrazza di Palazzo Lanfranchi per la rassegna cantautorale ”Estati d’animo” è stato recuperato al 16 luglio. Prenotazione confermata per quanti hanno già comprato il biglietto.

SERGIO CAMMARIERE

PREVISTO PER IL 15 GIUGNO A MATERA È STATO RIPROGRAMMATO PER

DOMENICA 16 LUGLIO 2023

I BIGLIETTI ACQUISTATI PER LA DATA DEL 15 GIUGNO SARANNO AUTOMATICAMENTE CONVALIDATI PER LA DATA DEL 16 LUGLIO

INFOLINE: +39 3486066347

Link Ufficiali Estati D’Animo

INSTAGRAM–

Alessandra D’Alessandro

Ufficio Stampa & PR

E-mail: press.alessandradalessandro@gmail.com

Website: mascaramilano.com