Concerto dell’Orchestra Nicola Festa sulla Cassa armonica in onore di Maria SS. della Bruna

La dirigente scolastica Alma Tigre e la comunità scolastica dell’Istituto Minozzi Festa di Matera, con una nota annunciano che, “come da tradizione, anche quest’anno, la Cassa Armonica di Piazza Vittorio Veneto a Matera si prepara a risuonare di emozioni, musica e tradizione per il Concerto in onore di Maria SS. della Bruna. Domenica 29 giugno 2025, alle ore 21:00, vi aspettiamo per una serata speciale con l’Orchestra della “Nicola Festa”: allievi, musicisti e docenti saliranno sul palco con entusiasmo e passione, pronti a regalarvi un’esperienza unica sotto le stelle di Matera. Protagonisti della serata saranno gli studenti delle classi a indirizzo musicale, che hanno seguito un intenso percorso di studio e dedizione: • flauti con il prof. Raffaele Esposto; • chitarre con la prof.ssa Ornella Ruzzi; • pianoforte e tastiere con la prof.ssa Myriam Pisciotta; • trombe con il prof. Felice Tamborrino. Sulla Cassa Armonica si esibiranno anche gli allievi della prof.ssa Monica Petrara, che interpreteranno celebri brani dei Queen e dei Beatles, portando sul palco l’energia e il fascino del repertorio pop-rock. Un sentito grazie va al nostro ex collega e sempre presente amico Emanuele Persia, la cui disponibilità e professionalità continuano a essere un prezioso sostegno per tutti noi. A presentare la serata sarà la nostra bravissima e solare collega Lucia Carone, pronta ad accompagnarvi con eleganza e simpatia lungo ogni momento del concerto. Vi invitiamo a condividere con noi questa serata di musica, emozioni e comunità, ogni nota è un’emozione, ogni strumento racconta una storia, ogni sorriso è frutto di impegno e amore per l’arte. Non mancate!”

