“Concerto dell’Avvento” alla Chiesa di San Rocco di Matera

L’associazione Ars Nova Matera, nell’ambito del ciclo “Risonanze – L’Organo nel Tempo Liturgico”, propone –martedì 19 dicembre 2023 alle ore 19,30 – un concerto dedicato al tempo dell’Avvento, nello spirito delle festività natalizie, teso a valorizzare il prezioso organo a canne di fattura inglese del primo Novecento conservato presso la chiesa di San Rocco in Matera. “L’organo, restaurato dall’organaro Nicola Canosa, -si legge in una nota- sarà suonato da Andrea Gemma, che eseguirà musiche di Anonimo del XVI sec., T. Tallis, J.S. Bach, D. Zipoli. Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione il parroco don Angelo Tataranni. L’iniziativa è ad ingresso gratuito. Andrea Gemma, medico specialista in neuropsichiatria infantile, si occupa da sempre di musica. Attualmente si perfeziona in organo nel corso accademico presso il Conservatorio di Matera sotto la guida del M° Francesco Buongiorno.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.