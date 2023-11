Concerto “Animo Sudamericano” Con Kevin Ramaglia e Alessandro Gasmi

Domenica 26 novembre 2023 ore 20:00, presso la Sala Ratzinger della Parrocchia Sant’Agnese a Matera, si terrà il concerto “Animo Sudamericano ” a cura del duo composto da Alessandro Gasmi al flauto e Kevin Angus Ramaglia alla chitarra. “Due talentuosi e giovanissimi musicisti -si spiega in una nota- propongono un programma accattivante e coinvolgente accompagnando il pubblico ad immergersi, attraverso la musica, nei colori, nei ritmi, nelle melodie del Sudamerica, in un’atmosfera unica tra leggerezza e nostalgia, sulle note di Machado e Piazzolla. Il duo si forma tra i banchi di scuola del Liceo Musicale Tommaso Stgliani di Matera. Sin da bambini manifestano spiccate doti musicali.

Alessandro Gasmi, è allievo del Liceo Musicale di Matera, dove studia con la prof.ssa Natalia Bonello. Partecipa assiduamente ai progeI scolastici di musica jazz, suonando nell’orchestra jazz della scuola. Ha partecipato alle Masterclass dei flautisti Alessandro Mugnolo, Carina Quintana, Andrea Manco, Denis Bouriakov, Jànos Bàlint. Partecipa a diversi concerti sia nell’ambito scolastico che per associazioni come Lucania Musicale, Altamura Mercadante Fest, International Festival 2023 Electropolis, concerto con l’Orchestra Giovanile della Basilicata 2019.

Kevin Ramaglia intraprende gli studi all’età di 8 anni. Iscritto anche ai corsi accademici in Conservatorio “E.R.Duni” di Matera, studia contemporaneamente con i Maestri Francesco Paolicelli (docente del Liceo Musicale) e Antonio Rugolo (docente del Conservatorio). Partecipa a diverse Masterclass con A.De Vitis, M.Colonna, A.Desiderio, V.Saldarelli, L. Tarantino ecc. Partecipa a concorsi in tutta Italia e a concerti in Italia e all’estero (concerto presso Heiligenfelde-Syke, Germania). Tra i vari concerti in Puglia e Basilicata spiccano quello con l’Orchestra Sinfonica di Matera “La viola nel nuovo mondo”. Nel settembre 2019 ha l’opportunità di esibirsi in apertura del concerto di Giovanni Allevi. Domenica 26 si conclude la rassegna di concerti nei quartieri della città di Matera, organizzata dall’associazione Matè e Solisti Lucani con lo scopo di decentralizzare e ampliare l’offerta musicale, offrendo spettacoli a titolo gratuito per la comunità materana.

La Stagione Concertistica 2023 prosegue nel mese di dicembre con l’ensemble Solisti Lucani e nuovi ospiti di rilievo.”

