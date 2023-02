Concerto ”Abissale” di Tananai per Sonic Park Matera 2023

L’aggettivo ci sta tutto per definire il concerto che il giovane cantante Tananai terrà il 28 luglio a Matera, dopo aver proposto al pubblico sanremese prima e poi ai fans la nuova incisione ” Tango”. Il resto, come accade per i frequentatori della Cava del Sole , è da cantare a memoria. Uno spettacolo nello spettacolo per i giovani che hanno voglia di divertirsi. E l’estate del cartellone di Sonic Park 2023 si annuncia con grandi concerti come l’unica tappa per il Sud di Mika (15 luglio)Placebo (16 luglio) , Sfera Ebbasta (20 luglio)e Nick Mason (23 luglio). Non è finita il parco sonoro sta per emettere altre note. In ascolto—

VENERDÌ 28 LUGLIO 2023

Biglietti in vendita da venerdì 3 febbraio ore 18

posto unico 30€ + dp – posto unico PIT 49€ + dp

TANANAI

In attesa di salire sul palco della 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tango”, Tananai annuncia le date dei concerti estivi nei più importanti festival della penisola.

Non poteva mancare, nell’estate 2023, la tappa al Sonic Park Matera dove Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, arriverà venerdì 28 luglio per un concerto che si aggiunge al cartellone dei già annunciati Mika (15 luglio, unica data nel Sud Italia), Placebo (16 luglio) e Sfera Ebbasta (20 luglio), Nick Mason (23 luglio).

A gennaio 2022 era ancora quasi uno sconosciuto, nella scorsa edizione del festival di Sanremo si è classificato gloriosamente ultimo, bucando lo schermo con un personaggio storto, un po’ rap e un po’ cantante decadente e sornione.

A “Sesso occasionale” è seguito il successo di “Baby Goddamn” e il primo disco “Rave, eclissi”, che contiene la hit “Abissale” e riflette le contraddizioni fra il lato più disimpegnato e caciarone e l’anima più intimista, riflessiva ed emotiva dell’artista.

Il concerto di Sonic Park Matera sarà l’occasione per scoprire il live di uno dei più interessanti talenti del panorama italiano nella suggestione della Cava del Sole “David Sassoli” nel cuore di Matera, città dei Sassi e patrimonio Unesco dell’Umanità.

sonicparkfestival.it | matera@sonicparkfestival.it

FB: @sonicparkmatera | IG: sonicparkmatera | YT SonicPark | #SonicPark2023

Ufficio stampa Laschicas

laschicas@adfarm.it –