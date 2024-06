Concerti?Ma nel Salento…con Mario Biondi e Francesco De Gregori

Per i tanti materani, e turisti, che quest’anno per le note vicende organizzative e di quanti lo scorso anno hanno offerto un cartellone davvero intenso di concerti rock e di musica leggera, tra Cava del Sole, parco del Castello e Palazzo Lanfranchi, la possibilità di una alternativa ”varia e interessante” dalla vicina Puglia . L’ultima viene dal Salento, da Santa Maria di Leuca (Lecce) con i concerti del 4 e 11 agosto Francesco De Gregori e di Mario Biondi, per la prima edizione del Capo live festival. Quanto al resto, e ci limitiamo al Salento, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, senza dimenticare il concertone della Notte della Taranta di Melpignano e dei tanti appuntamenti ”a rete” che precederanno l’evento.



Arriva a Punta Ristola, Santa Maria di Leuca (LE), la prima edizione di ‘Capo Live Festival’, rassegna cantautorale a cura di Salvatore Pagano, Amministratore Delegato di PM Eventi e Antonio Ercolani, Responsabile Organizzativo, con il patrocinio del Comune di Castrignano del Capo. Due imperdibili appuntamenti che vedranno come protagonisti nella leggendaria baia di Leuca, il 4 agosto Mario Biondi e l’11 agosto Francesco De Gregori, artisti che con il loro repertorio hanno segnato indelebilmente la storia della musica italiana.

“Punta Ristola è una delle location più belle della Puglia. ” – spiega Salvatore Pagano – “Oltre alla particolare conformazione della scogliera, alla vista sul mare e al panorama sulla bellissima Leuca, a dominare la scena, le imponenti sculture in pietra leccese e ai piedi di Punta Ristola, i resti archeologici di Grotta Porcinara, un antico luogo di culto prima messapico ed in seguito greco e romano. Per noi, aver dato alla luce ‘Capo Live Festival’ è motivo di orgoglio e di affermazione dell’importanza del legame con questo territorio, al fine di valorizzarne la cultura, la storia e la natura. I due eventi live di quest’anno saranno un primo assaggio della grandezza di questa rassegna che il prossimo anno avrà una line-up ancora più ricca; ci stiamo già lavorando.”



“Vogliamo continuare ad offrire il meglio a chi sceglie per il proprio soggiorno Santa Maria di Leuca. Da sempre la nostra marina ospita eventi che puntano alla cultura. Sarà così anche per il ‘Capo Live Festival’, la prima rassegna cantautorale che si svolgerà ad agosto.” – dichiara il Sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca – “Abbiamo iniziato sin d’ora a promuovere questo appuntamento poiché ci crediamo molto e vogliamo che possa essere, insieme ad altri eventi, il fiore all’occhiello del calendario estivo di Santa Maria di Leuca. Ma l’evento che stiamo preparando sarà anche attrattore turistico poiché, ne sono certo, saranno in tanti a scegliere Leuca proprio per sentire le voci che saranno ospiti al ‘Capo Live Festival’ che si svolgerà nella suggestiva Punta Ristola. Oltre a far ammirare le bellezze della nostra terra, vogliamo far riscoprire gli artisti e le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Testi profondi, melodie travolgenti da far venire i brividi e che renderanno le due serate del ‘Capo Live Festival’ davvero speciali.”

