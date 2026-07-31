Concerti nel Chiostro nel Salento a partire dal 26 agosto. E la stagione continua

Prolungare la stagione turistica anche dopo i mesi ‘caldi’ di luglio e agosto è un segnale di lungimiranza che nel Salento ha nel cartellone de ‘’I Concerti del Chiostro’’ 12 appuntamenti, dal 26 agosto al 20 ottobre, un evento di sicuro richiamo. Tra gli ospiti Paolo Fresu e Giovanni Sollima, Sarah Jane Morris, Giovanni Caccamo, Peppe Servillo, Rita Marcotulli, Renzo Rubino e molti altri.

I Concerti del Chiostro 2026:

dodici appuntamenti tra classica, jazz e musica d’autore

in quattro comuni del Salento

Dal 26 agosto al 20 ottobre la XXVI edizione del festival diretto dal M° Luigi Fracasso porta a Galatina, Soleto, Cutrofiano e Nardò oltre cinquanta musicisti italiani e internazionali, con un cartellone che attraversa i generi. Tra gli ospiti Paolo Fresu e Giovanni Sollima, Sarah Jane Morris, Giovanni Caccamo, Peppe Servillo, Rita Marcotulli, Renzo Rubino e molti altri.

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Dal 26 agosto al 20 ottobre 2026 torna I Concerti del Chiostro, il festival che dal 1998 porta la grande musica nel Salento tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Dodici appuntamenti tra Galatina, Soleto, Cutrofiano e Nardò, oltre cinquanta musicisti e un programma che attraversa generi, epoche e linguaggi diversi, dalla musica classica — cuore della rassegna — al jazz, al blues, al cantautorato, fino alle colonne sonore e alla musica d’autore.

Tra i protagonisti della XXVI edizione Renzo Rubino & La Sbanda, Sarah Jane Morris con il Solis String Quartet in Forever Young, Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite in L’anno che verrà, Rita Marcotulli con Under 29 but me, Danilo Rossi & The New Gipsy Project, Giovanni Caccamo con la Sicily Symphony Orchestra in L’alba dentro l’imbrunire, Leonardo Colafelice, il Duo De Cesario/Fracasso con Valentino Zucchiatti, Paolo Fresu e Giovanni Sollima in FS: in viaggio, The Palm Court Quartet con un omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota e Roberto Cappello con Incantesimi e incanti, da Oriente a Occidente. Novità del 2026 sarà inoltre la masterclass del M° Pierluigi Camicia, che si concluderà con il concerto finale dei migliori corsisti.

Il cartellone è firmato come sempre dal M° Luigi Fracasso, pianista e didatta con all’attivo concerti in tutto il mondo, ideatore e alla guida del festival fin dalla prima edizione.

IL VIAGGIO TRA GENERI DELLA XXVI EDIZIONE

Dal cantautorato di Renzo Rubino al jazz internazionale di Rita Marcotulli e Sarah Jane Morris, dall’omaggio a Lucio Dalla firmato da Peppe Servillo all’incontro tra Paolo Fresu e Giovanni Sollima, fino alla grande tradizione classica di Leonardo Colafelice e Roberto Cappello. Spazio anche alla world music con Danilo Rossi & The New Gipsy Project, al pop d’autore con Giovanni Caccamo e la Sicily Symphony Orchestra, e a un omaggio al grande cinema italiano con The Palm Court Quartet.

“Il festival conferma la propria vocazione a creare un dialogo tra generi, artisti e sensibilità differenti.

Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare interpreti di riconosciuto prestigio: Giovanni Caccamo, insieme alla Sicily Symphony Orchestra, renderà omaggio all’universo poetico e musicale di Franco Battiato; Beppe Servillo celebrerà Lucio Dalla con uno spettacolo intenso e raffinato; Sarah Jane Morris porterà il suo jazz sofisticato, energico e coinvolgente; il grande pianista Roberto Cappello offrirà una delle sue straordinarie interpretazioni del repertorio classico. Sarò inoltre felice di esibirmi in trio insieme a De Cesario e a Valentino Zucchiatti, primo fagotto del Teatro alla Scala, in un progetto che unisce esperienza, amicizia e ricerca musicale.

Un’attenzione particolare è stata riservata alle nuove generazioni, perché crediamo che il futuro della musica passi attraverso la formazione e la valorizzazione dei giovani talenti. Per questo il festival ospiterà la masterclass del Maestro Pierluigi Camicia e il concerto del giovane pianista Leonardo Colafelice, artista che rappresenta una delle eccellenze della nuova scuola pianistica italiana.

Il nostro obiettivo è offrire un festival di grande qualità artistica, capace di emozionare un pubblico ampio ed eterogeneo, mantenendo sempre al centro la musica come luogo di incontro, di crescita culturale e di condivisione. I Concerti del Chiostro continuano così a essere un punto di riferimento per il territorio e un appuntamento atteso da tutti coloro che amano la bellezza della musica, in tutte le sue forme” (Luigi Fracasso, direttore artistico de I Concerti del Chiostro).

“Continueremo inoltre a dedicare particolare attenzione alle matinée per le scuole, nella convinzione che avvicinare le nuove generazioni alla musica significhi investire nella crescita culturale della nostra comunità e costruire il pubblico di domani. Il grazie più grande è infatti proprio al pubblico, che da ventisei edizioni continua a seguirci con affetto, curiosità e partecipazione: è questo a dare significato al nostro lavoro e a rendere il nostro festival un’esperienza viva, capace di rinnovarsi nel tempo senza perdere la propria identità” (Antonio Palumbo, Presidente dell’Associazione “I Concerti del Chiostro APS”).

La XXVI edizione del Festival I Concerti del Chiostro è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), con il sostegno della Regione Puglia.

È organizzata dall’associazione musicale I Concerti del Chiostro APS, con il contributo e il patrocinio di Città di Galatina, Comune di Soleto, Comune di Cutrofiano e Città di Nardò, con il patrocinio del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e in collaborazione con il Club Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina e con il Lions Club Galatina, Galatone e Terre dell’Asso.

INFO e BIGLIETTERIA

Ingresso ore 20.30, inizio spettacolo ore 21.00.

Abbonamento 12 spettacoli € 70 + d.p. e comm. serv. (edizione limitata, fino ad esaurimento disponibili)

Acquisto biglietti e abbonamento su diyticket.it e presso le ricevitorie abilitate diyticket.

Infoline: 375 6174767, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.

Tutti gli aggiornamenti sui profili social e sul sito www.iconcertidelchiostro.it

Azzurra De Razza – Addetto stampa

3387755897 – azzurraderazza@gmail.com

PROGRAMMA

FESTIVAL I CONCERTI DEL CHIOSTRO

26° edizione

Direzione artistica M° Luigi Fracasso

GALATINA – SOLETO – CUTROFIANO – NARDÒ

Mercoledì 26 agosto RENZO RUBINO & LA SBANDA

SOLETO, Piazza Osanna (ingresso libero, posti a sedere fino ad esaurimento disponibili)

Venerdì 28 agosto SARAH JANE MORRIS & SOLIS STRING QUARTET

NARDO’, Chiostro dei Carmelitani (biglietto 10 euro)

Domenica 30 agosto SERVILLO/GIROTTO/MANGALAVITE “L’ANNO CHE VERRA’”

GALATINA, Chiostro Palazzo della Cultura (biglietto 10 euro)

Giovedì 03 settembre RITA MARCOTULLI UNDER 29 BUT ME

NARDÒ, Giardino Orto Botanico (biglietto 10 euro)

Martedì 08 settembre DANILO ROSSI & THE NEW GIPSY PROJECT

SOLETO, Giardino Opera Pia (ingresso libero, posti a sedere fino ad esaurimento disponibili)

Giovedì 10 settembre GIOVANNI CACCAMO E LA SICILY SIMPHONY ORCHESTRA

GALATINA, Piazzetta Galluccio (biglietto 20 euro)

Lunedì 14 settembre LEONARDO COLAFELICE, pianoforte

NARDO’, Chiostro dei Carmelitani (biglietto 10 euro)

Giovedì 24 settembre DE CESARIO/FRACASSO/ZUCCHIATTI (clarinetto, pianoforte, fagotto)

CUTROFIANO, Auditorium Comunale (biglietto 10 euro)

Martedì 06 ottobre MASTERCLASS DEL M° PIERLUIGI CAMICIA – CONCERTO FINALE

CUTROFIANO, Auditorium Comunale (biglietto 10 euro)

Domenica 11 ottobre FRESU/SOLLIMA “FS. In viaggio”

GALATINA, TEATRO Cavallino Bianco (biglietto 20 euro)

Giovedì 15 ottobre THE PALM COURT QUARTET

GALATINA, Teatro Cavallino Bianco (biglietto 10 euro)

Martedì 20 ottobre ROBERTO CAPPELLO, pianoforte

CUTROFIANO, Auditorium Comunale (biglietto 10 euro)