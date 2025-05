Concerti (gratis)? Comincia la Banda Bardò a Tricarico e poi Squillo, Tatangelo, Ferreri. E Matera? Silenzio…

La Banda Bardò il 31 maggio a Tricarico ( Matera) ore 22.30 in viale Regina Margherita per il Raduno internazionale delle Maschere antropologiche, Raphael Gualazzi a Monopoli in piazza Vittorio Emanuele ore 21.000 Jo Squillo il 1 giugno a Turi , ore 21.00, in piazza per la Sagra della ciliegia ‘’Ferrovia’’, Anna Tatangelo e il suo Summer Tour 2025 sarà il 2 giugno a Gravina di Puglia (BA) Corso Vittorio Emanuele per festa del Crocifisso. Bianca Atzei il 10 giugno ad Accettura ( Matera) ore 21.30 per i festeggiamenti del patrono San Giuliano in piazza del Popolo, Eugenio Bennato il 13 giugno ore 21.30 in piazza Monumento a Stigliano in piazza Giusy Ferreri in piazza Salvo D’Acquisto il 14 giugno a Oppido Lucano ( Potenza), Lorenzo Fragola il 16 giugno in piazza Fragola a Banzi ( Potenza). Attendiamo l’estate. Quanto a Matera dopo lo stop alla Cava del Sole e al Castello, per fatti arcinoti, siamo allo zero e porto zero…Attendiamo la nuova amministrazione, che sollecitiamo a superare l’inconcludenza e la mediocrità del bando eventi e a nominare un direttore artistico. Ma attendiamo anche i privati, affinchè mettano mano alla tasca e contribuiscano a rendere appetibile l’offerta di una estate che, finora, è vuota. Come fanno altrove.