Concerti e cabaret alla Cava del Sole. Eventi(già noti) per l’estate 2026

Non ci sono novità nel cartellone ufficiale, con le date che sono uscite via via nelle scorse settimane per gran parte rese note dagli organizzatori, che avevano chiesto al Comune di Matera di utilizzare uno spazio unico come la Cava del Sole. E puntualmente ne abbiamo dato notizia. Si erano già esibiti la banda della Polizia di Stato il 30 giugno scorso (data inserita in coda al manifesto) e il 16 luglio ”Mandrake” Giuseppe Ninno . Il 30 toccherà a Vincenzo Salemme. Il 6 agosto si esibirà l’orchestra sinfonica e al coro lirico del Mediterraneo con l’Aida, l’8 agosto Angelina Mango, il 13 agosto Max Angioni, il 21 agosto Al Di Meola, il 27 Masssimo Ranieri. Il 2 settembre Antonello Venditti e il 15 a Uccio De Santis. Sempre dell’ultima ora? Chissà. Con l’auspicio che l’anno prossimo si possa far meglio nella programmazione, da presentare per tempo e con una gestione dei luoghi che attende soluzioni organizzative di continuità



Matera, il programma degli eventi “Estate 2026”.

L’Amministrazione Comunale di Matera presenta il programma culturale “Estate 2026”, un ricco calendario di appuntamenti che animerà la suggestiva Cava del Sole, uno dei luoghi più affascinanti e scenografici della città. Immersa nell’atmosfera unica della Città dei Sassi, la rassegna offrirà al pubblico un’estate all’insegna della musica, dello spettacolo e della cultura, trasformando questo straordinario spazio a cielo aperto in un grande palcoscenico sotto le stelle.

Il cartellone propone un’ampia varietà di eventi dal vivo, pensati per coinvolgere spettatori di ogni età e gusto: dai concerti di musica leggera alle esibizioni sinfoniche, dagli spettacoli di comicità alle rappresentazioni teatrali, con la partecipazione di alcuni tra i più amati protagonisti della scena artistica nazionale e internazionale.

Tra gli ospiti di punta figurano grandi nomi della musica italiana come Massimo Ranieri, Antonello Venditti e Angelina Mango, affiancati da artisti di fama mondiale come il virtuoso chitarrista Al Di Meola, che contribuiranno a rendere l’edizione 2026 un appuntamento di assoluto prestigio.

Gli spettacoli si svolgeranno fino a settembre, regalando ai visitatori un’esperienza culturale immersiva in una delle cornici più iconiche del Mediterraneo. Il programma comprende le date di ogni evento e tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti attraverso i canali ufficiali online.

Con questa iniziativa, il Comune di Matera rinnova il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e dello spettacolo dal vivo, confermando la città come punto di riferimento per i grandi eventi e destinazione d’eccellenza nel panorama dell’intrattenimento e del turismo culturale italiano