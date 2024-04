Concerti: Cugini di Campagna a Pomarico e Policoro e Cattaneo a San Mauro

Cominciano le feste patronali e i comitati organizzatori aprono ai concerti in piazza. Un assaggio il 1 maggio a Matera, per san Giuseppe Artigiano,con la Tribute Band ” Mediterraneo Mango” , nel piazzale della parrocchia. Nella stessa serata gli Accipiter a Grottole in piazza per il cartellone di eventi ‘100 anni di armonie”. E per restare in tema, se vi va di allungare fino a Taranto concertone dell’Uno maggio, al Parco delle Mura Greche, a partire dalle 14.00 del calibro di Area, Brunori Sas, Serena Brancale, Cristiano Cosa, Frenetik, Valerio Lundini e I VazzaNikki, Mannarino, Mama Marias & Don Ciccio, Marlene Kuntz, Gabriella Martinelli, Francesca Michielin, N.A.I.P., Emma Nolde, Willie Peyote, Selton, Terraross, Tre allegri ragazzi morti, Malvax. E ritorniamo nel Materano. Il 9 maggio in largo Chiesa a Pomarico( Matera), per il Patrono San Michele, con gli immarcescibili Cugini di Campagna che hanno fans ovunque. E nuova data il 19 a Policoro, in piazza Heraclea per la festa della Madonna del Ponte. Il 12 a Maratea ( Potenza) in piazza Muraglia concerto degli Zero Assoluto. Nella stessa serata in contrada Trinità Sicilia di Potenza per la festa della Madonna di Fatima, concerto in piazza di Michele Zarrillo. Due concerti per la festa di San Giuliano Martire ad Accettura.



Domenica 19 maggio in piazza del Popolo si esibiranno i Damon la cover dei Nomadi e il 21 maggio per la festa di San Giuliano,Giusy Ferreri . Il 23 maggio a San Mauro Forte Ivan Cattaneo concerto in piazza per la festa di San Mauro Abate . Stesso giorno, ma a Pignola (Potenza) in piazza Nuova si esibirà Mv Killa. A seguire il 24, in piazza Risorgimento, la grande voce di Fausto Leali. E per l’estate? C’è tempo.



Quanti si aspettano la maxi offerta della stagione materana 2023, tra Cava del Sole, Castello Tramontano, Palazzo Lanfranchi resteranno delusi, per quanto annunciato, letto e sentito nei mesi scorsi. Peccato. Qualcosa ci sarà, di altro livello e genere. Per ora c’è una sola data, ma non si tratta di musica, come erroneamente hanno inteso alcuni scambiando, come si suol dire, fischi per fiaschi. Il 21 Giugno alle ore 21.00 presso il Castello Tramontano di Matera si terrà lo spettacolo “Prendetevi la Luna” con lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet.

ALCUNE LOCANDINE