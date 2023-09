Concerti? Cristiano Malgioglio ad Altamura, Giusy Ferreri, Leali, Midorii, Merlot …e Gabry Ponte

Dalla tv, dove impazza su format musicali, nel ruolo di giurato di lunga esperienza, tra ironia ed eccentricità, alla piazza per un tour che sabato 16 settembre vedrà il popolare Cristiano Malgioglio,esibirsi ad Altamura ( Bari), in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Buon Cammino. L’appuntamento è alle 21.00 in piazza Zanardelli. Ma ricordiamo, nella stessa giornata,a Matera gli Amarimai,alle 21.30 in piazza San Francesco d’Assisi per la festa di Sant’Eustachio. Enzo Avitabile e i Bottari si esibiranno a Pantano di Pignola(Potenza) alle 21.30 nell’area parcheggi. Poi Marco Carta a Villa d’Agri in piazza Zecchettin stessa ora.Concerto di Giusy Ferreri il 17 settembre, alle 21.30. in piazza Carl Marx per la festa patronale di Sant’Eufemia Stessa giornata e orario, in piazza Guglielmo Marconi concerto di Silvia Mezzanotte a Brienza per la festa del Crocifisso . Altro concerto domenica 17 settembre a Vaglio di Basilicata con L’Equipe84lastoria,in piazza Faustino Somma alle 22.00 Il 18 settembre,alle 22.00, si esibirà Lagonegro per la festa della Madonna del Sirino. A Grassano per la festa patronale di Sant’Innocenzo concerto, ore 21.30 in piazza Purgatorio ,del giovane cantautore grassanese Merlot (all’anagrafe Manuel Schiavone) che si è messo in un luce a Sanremo.



Il 19 a Matera, in piazza San Francesco d’Assisi per la festa di Sant’Eustachio concerto della cantante materana Valentina Pinto in arte Midorii. Il 23 settembre toccherà a Gabry Ponte, arcinoto dee jay, che si esibirà a Montalbano Jonico( Matera) per la festa di San Maurizio, in piazza Zanardelli,alle 21.30. Il 29 settembre concerto di Fausto Leali, alle 21.30, in piazza a Sant’Angelo Le Fratte ( Potenza) per la festa di San Michele.