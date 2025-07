Con Varela ad Altamura concerto con la Musica Dipinta

Sarà il noto percussionista di fama internazionale Israel Varela a deliziare il 10 luglio gli appassionati che si ritRoveranno ad Altamura per un concerto da non perdere, alla Masseria Malerba, per il festival dei Suoni della Murgia. E che suoni con quel tocco di colore, intenso e travolgente, che lascerà il segno in una notte dove la musica e i ritmi della ”musica dipinta” la farà da padrone. Da segnalare anche la serata del 12 a Santeramo in Colle, con il doppio spettacolo del concerto Chiara Casarico e Loro Di Napoli. Buon divertimento. Per il resto consultate le pagine social dei Suoni della Murgia.



Ha collaborato con musicisti del calibro di Pat Metheny, George Benson e Pino Daniele, oltre che con tanti altri artisti di prestigio. Basterebbe questo per presentare Israel Varela, percussionista messicano, ospite giovedì 10 luglio di Suoni della Murgia, la rassegna internazionale di musica world e popolare, giunta alla XXIV edizione. Il concerto si terrà alle 21 nella masseria Malerba, in contrada Sgarrone ad Altamura. Varela (voce, batteria, keys, live electronics) presenterà il suo nuovo spettacolo ‘Musica Pintada’ e sarà accompagnato per l’occasione da Christian Mascetta (chitarra & live electronics) e da Mihalis Kalkanis (contrabbasso).

Lo spettacolo è stato proposto di recente in un tour di grande successo nel Sud est asiatico (Indonesia Thailandia e Singapore) e Oceania (Australia), dove ha realizzato ensemble con i più grandi esponenti della musica tradizionale locale, ad esempio di Gamelan (orchestra) e Kecak (teatro-danza). Il concerto nasce come un progetto solista ma Varela, grazie alla sua versatilità, si avvale di volta in volta del contributo di diversi artisti di calibro internazionale. Un progetto unico nel suo genere, in parte scritto ed in parte “live improvised”, nel quale tutta la musica composta da Varela è ispirata all’elemento fondamentale della rinascita, all’esperienza della pienezza cosmica, alla caducità di tutto ciò che esiste, all’enigma dell’uomo di fronte al datore della vita. Uno spettacolo contemplativo e folgorante.

Vincitore dell’Euro Latin Award e del prestigioso premio “Messicani Distinti 2023” conferito dall’ambasciata messicana a Roma, Israel Varela è uno degli artisti più affermati della sua generazione e negli ultimi quindici anni è stato uno dei musicisti Jazz/World/Flamenco più richiesti in Europa, Asia, Medio Oriente e America: infatti viaggia costantemente in tutto il mondo.

La sua originalità e il suo stile, come compositore, batterista, cantante e produttore, gli hanno permesso di esibirsi con i massimi esponenti del jazz, del flamenco, della musica classica e del pop come Pat Metheny, Charlie Haden, Mike Stern, Yo-Yo-Ma, George Benson, Joaquin Cortes, Andrea Bocelli, Alex Acuna, Victor Bailey, Abe Laboriel, Pino Daniele, Diego Amador, Rita Marcotulli, Jorge Pardo, Markus Stockhausen, Kamal Musallam, Chano Dominguez, Michel Benita, Andy Sheppard, Carles Benavent, Raimundo Amador, Maria Pia de Vito, Osem Orchestra Sinfonica dello stato del Messico, Orchestra della Bassa California, Michael Manring, Gary Willis, Javier Colina, con tour mondiali che hanno toccato i più grandi teatri e Festival Jazz in Olanda, Messico, Spagna, Italia, Stati Uniti, Indonesia, India, Singapore, Grecia, Belgio, Cina, Francia, Egitto, Emirati Arabi, Qatar, Giordania, Tunisia, Svizzera, Germania, Argentina, Peru’, Cile, Giamaica, Portogallo, Uruguay, Angola, Inghilterra, Romania, Turchia, e Lussemburgo.

Nato nel 1979 a Tijuana, in Messico, Israel è cresciuto in una famiglia di pianisti, chitarristi e direttori d’orchestra. Ha iniziato ad esibirsi in pubblico fin da piccolo, cantando e suonando il pianoforte.

Poi, dall’età di dodici anni, ha studiato batteria e percussioni sotto la guida di Gonzalo Farrugia e Andrei Tchernishev, e si è successivamente esibito con le migliori band locali. Un punto di svolta nella sua vita è avvenuto nel 1995 quando il suo talento è stato scoperto dal grande Alex Acuna. All’età di quindici anni ha studiato a Los Angeles privatamente prima con Alex Acuna e successivamente con Dave Weckl per un periodo di 3 anni. Nel 2002 si è trasferito in Italia, dove ha studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma.

Ha pubblicato undici album con la sua musica come bandleader. Attualmente Varela svolge anche attività didattiche (Cattedra Batteria e percussioni Jazz) al Conservatorio Er Duni di Matera.

Link video https://instagram.com/p/Cp0YEiotZZV/

Previsto un biglietto di ingresso di 6 euro.

Il ricco programma di Suoni della Murgia, curato dal direttore artistico Luigi Bolognese, prosegue il 12 luglio nell’atrio del palazzo Marchesale di Santeramo in Colle con due spettacoli: alle 20.30 Chiara Casarico, accompagnata dalla fisarmonicista Desiree Infascelli, mette in scena “Rivoluzionaria di professione, canti e racconti di una vita esemplare”, quella di Teresa Noce, una delle cinque donne che entrarono nella commissione dei 75 che scrissero la nostra Carta Costituzionale. Una donna forte e determinata fin dall’infanzia, uscita dal buio della povertà, che ha portato luce nella storia del Paese. Nata nel 1900 a Torino da una famiglia operaia e costretta molto presto ad abbandonare la scuola per lavorare, continuò ad istruirsi da autodidatta, diventando un personaggio di spicco nella storia nazionale e internazionale. Un assaggio di teatro e musica, in cui il racconto e il canto si fondono nella stessa linea narrativa, passando da brani d’autore come “La canzone arrabbiata” di Lina Wertmuller a canti della tradizione popolare come “Se otto ore”, “Addio Lugano bella”, “Siamo i ribelli della montagna”, “Sebben che siamo donne”, “Son nata sfortunata”, ecc..

Seguirà alle 21.30 “Loro di Napoli”, il racconto della città più bella del mondo, della sua gente e dei personaggi che l’hanno resa grande. Una produzione Epos Teatro/Radicanto con Maurizio Pellegrini, voce; Giuseppe De Trizio, chitarra. Un viaggio nella produzione poetica e musicale napoletana dal Teatro di De Filippo alle strofe di Salvatore Di Giacomo e Ferdinando Russo intervallate dai brani più celebri della tradizione ottocentesca e da alcune perle rare del repertorio umoristico, con un omaggio a Eduardo Scarpetta in occasione dei 100 anni dalla morte del celebre capocomico. Maurizio Pellegrini, attore e cantante di poliedrica eccentricità, dà voce ai sogni di questo spettacolo insieme alla chitarra di Giuseppe De Trizio. Perché si può ancora piangere fino alle lacrime o sorridere per l’intima commozione di una canzone.

Nell’atrio del palazzo Marchesale di Santeramo l’ingresso è gratuito.

Rassegna alla XXIV edizione, una ventina le serate. Concerti all’aperto, in masserie, dimore storiche, piazze e atri. Ricco, come al solito, il programma: tra gli ospiti Bungaro e Israel Varela. Si chiude il 21 agosto con Pietrafonie.

“Suoni della Murgia”, la rassegna internazionale dedicata alla musica popolare e alla world music.

IL PROGRAMMA DI SUONI DELLA MURGIA

Il ricco programma di Suoni della Murgia è definito, anche se, come al solito, non mancano le sorprese in corso d’opera. La rassegna si snoda lungo i mesi di giugno, luglio e agosto tra Altamura, Terlizzi, Santeramo in Colle (provincia di Bari) e Minervino Murge (provincia Bat). Una ventina in tutto gli appuntamenti (alcuni con doppio concerto) fino al 21 agosto quando è prevista la serata conclusiva nella Dimora “Cagnazzi” di Altamura con il concerto “Pietrafonie”, un progetto musicale protrattosi per tre anni che nasce dall’incontro tra il duo Francesco Savoretti (percussioni)-Fabio Mina (flauto) con la cantante, autrice e ricercatrice del repertorio tradizionale dell’Alta Murgia, Maria Moramarco e la visione artistica dello scultore Vito Maiullari (a cui ha dato il suo contributo come ospite speciale Markus Stockhausen, celebre tromba solista e improvvisatore). In quella occasione verrà presentato il disco omonimo, pubblicato nei mesi scorsi, che verrà eseguito dal vivo. E’ proprio la pietra, come elemento fisico e naturale del territorio dell’Alta Murgia, caratteristico delle locations prescelte, e come fulcro del progetto musicale, “Pietrafonie”, uno dei temi portanti della kermesse di quest’anno.

Già le prime tappe hanno dato la dimostrazione del carattere internazionale della manifestazione.

Tra gli artisti nel cartellone della rassegna spicca la musica d’autore dallo stile raffinato ed elegante di Bungaro (il 24 luglio ad Altamura), accompagnato da Marco Pacassoni. E poi ancora Eduardo Paniagua (12-13 agosto), Marcello Vitale e Fiorenza Calogero (13 agosto), Chiara Casarico (12 luglio), Maria Moramarco (19-21 luglio e 12 agosto con Cilla Cilla), Maria Giaquinto e Neapoli (25 luglio), Maddalena Scagnelli e Enerbia (25-26 luglio), Sarita Schena (26 luglio), Andrea Da Cortà e Roberto Tombesi (21 luglio), Massimo Donno (17 luglio), Giuseppe De Trizio e Maurizio Pellegrini (“Loro di Napoli” il 12 luglio), Duo Bottasso (data da definire),

Paradiso Guitar Quartet (17 luglio). Da segnalare all’interno della rassegna la seconda edizione di “Pizzicar de corda”, festival musicale dedicato alla figura storica del chitarrista compositore (2-3 agosto a Dimora Cagnazzi), con la direzione di Nicola Vito Paradiso. In programma il 2 agosto il concerto del duo formato da Giulio Tampalini e Daniele Fabio, il 3 agosto si esibirà il duo formato da Fausto Beccalossi e Joe Pisto. Spazio anche al cinema con un programma (“Sud e magia”) di quattro cortometraggi del regista Luigi Di Gianni, uno dei più apprezzati del genere documentario, girati in Puglia, Basilicata e Abruzzo tra il 1958 e il 1967. La proiezione, curata dal Cineclub Formiche Verdi e resa possibile dalla collaborazione con la Cineteca di Bologna, sarà introdotta dal critico cinematografico e saggista Valerio Monacò (21 agosto).

Quest’anno verranno presentati diversi libri, che faranno da anteprima alla musica. A partire da “Cilla cilla”, di Maria Moramarco (19 luglio ad Altamura, al quartiere Redentore) che poi si esibirà in concerto con le canzoni del disco omonimo insieme al gruppo che lo ha realizzato (Luigi Bolognese, Alessandro Pipino e Adolfo La Volpe). Il concerto di Maria Moramarco dedicato a “Cilla Cilla” verrà replicato anche a Santeramo e Terlizzi. Nel programma della rassegna anche altri autori: Michele Micunco (“Terra rara”, poesie e racconti), Onofrio Arpino (“Cosa resta della notte”, poesie), Arcangelo Popolizio (“Fuochi d’artificio”, romanzo). Inoltre verrà presentato il graphic novel “Chitaridd, il bandito di Matera”, di Silvio Teot, in uscita in questi giorni. A Suoni della Murgia trovano spazio da qualche anno anche i nuovi linguaggi musicali più vicini alle sensibilità delle nuove generazioni: nel programma 2025 i Lolo (15 luglio), Funkin Machine e Mundial (31 luglio), Moun Sleep e Trevize (1 agosto), Petra Petra (24 luglio, dopo il concerto di Bungaro). In quella serata verrà ricordato anche il celebre cantastorie Otello Profazio (alla presenza del figlio Ermanno), nel secondo anniversario della morte.

Come accaduto negli ultimi anni, Suoni della Murgia verrà ospitata all’aperto in masserie e dimore storiche, cortili, atri di palazzi storici, giardini, borghi rurali, oasi naturalistiche, agriturismi del territorio dell’Alta Murgia: ad Altamura le locations scelte quest’anno sono Asfodelo, Dimora Cagnazzi, Masseria Malerba, Tenuta Sabini Boscosauro, Bosco Botanico Lorenzo Giorgio (nella zona di Murgia Sgolgore), masseria Murà, Jazzo Corte Cicero; a Terlizzi Santa Maria del Cesano; a Minervino Murge piazza De Deo; a Santeramo il Palazzo marchesale. La rassegna continua nella scelta, perseguita con successo nelle ultime edizioni, di valorizzare ambienti naturali e bellezze architettoniche sorprendenti e spesso poco conosciuti, anche ai cittadini locali, in grado di consentire agli spettatori di ritemprarsi al termine di giornate di calura estiva e caos cittadino.

Suoni della Murgia è patrocinato da Regione Puglia, Parco nazionale dell’Alta Murgia, Comuni di Altamura, Minervino Murge, Terlizzi e Santeramo in Colle.

